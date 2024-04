Red Bull Can You Make It? Das sind die Teams aus Österreich

RED BULL CAN YOU MAKE IT? THE ADVENTURE OF A LIFETIME!

Endstation Berlin: Was klingt wie ein neuer Krimi-Buchtitel ist das Ziel von drei österreichischen Teams, die sich mit 21. Mai 2024 aufmachen, um in sieben Tagen quer durch Europa zu reisen. Mit ganz viel Motivation im Gepäck, aber mit (geld)leeren Hosentaschen. Denn sie haben eine harte Währung mit dabei – nämlich Red Bull Dosen! Diese müssen sie am Weg in die deutsche Hauptstadt gegen allerlei Goodies eintauschen: Essen, ein Busticket oder einfach eine warme Dusche? Je länger die Reise dauert, desto kreativer werden wohl die Wünsche der Teammitglieder der drei österreichischen Teams "

Endstation Berlin: Was klingt wie ein neuer Krimi-Buchtitel ist das Ziel von drei österreichischen Teams, die sich mit 21. Mai 2024 aufmachen, um in sieben Tagen quer durch Europa zu reisen. Mit ganz viel Motivation im Gepäck, aber mit (geld)leeren Hosentaschen. Denn sie haben eine harte Währung mit dabei – nämlich Red Bull Dosen! Diese müssen sie am Weg in die deutsche Hauptstadt gegen allerlei Goodies eintauschen: Essen, ein Busticket oder einfach eine warme Dusche? Je länger die Reise dauert, desto kreativer werden wohl die Wünsche der Teammitglieder der drei österreichischen Teams " The Schnitzel Sprinters ", " SendTwitchHD " und " North/South Tyrolian Tauri ". Denn es erwartet sie bei Red Bull Can You Make It? nicht weniger als die einzigartigste Reise ihres Lebens!

Endstation Berlin: Was klingt wie ein neuer Krimi-Buchtitel ist das Ziel von drei österreichischen Teams, die sich mit 21. Mai 2024 aufmachen, um in sieben Tagen quer durch Europa zu reisen. Mit ganz viel Motivation im Gepäck, aber mit (geld)leeren Hosentaschen. Denn sie haben eine harte Währung mit dabei – nämlich Red Bull Dosen! Diese müssen sie am Weg in die deutsche Hauptstadt gegen allerlei Goodies eintauschen: Essen, ein Busticket oder einfach eine warme Dusche? Je länger die Reise dauert, desto kreativer werden wohl die Wünsche der Teammitglieder der drei österreichischen Teams " The Schnitzel Sprinters ", " SendTwitchHD " und " North/South Tyrolian Tauri ". Denn es erwartet sie bei Red Bull Can You Make It? nicht weniger als die einzigartigste Reise ihres Lebens!