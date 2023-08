Lil Syd kürt sich zum Streetdance Champion Austria 2023

Hier, im altehrwürdigen Arkadenhof der Hauptuniversität Wien, wo viele Vordenker und Pioniere ihre Alma Mater haben, zelebrierte die Crème de la Crème der Streetdancer Österreichs vor 1.000 Besucher:innen Tanzkunst auf höchstem Niveau.

Die Solo Mixed-Style Battles im K.o.-Modus ist nichts für schwache Nerven: Top 16, Top 8, Top 4 – Runde für Runde tanzten sie dem Finale entgegen. Bei der vierten Ausgabe von Red Bull Dance Your Style Austria vor ausverkauftem Haus schrieb Lil Syd seine ganz persönliche Erfolgsstory. Der 24-jährige Grazer, der sich kurz vor dem ersten Battle beim Eintanzen noch am Knöchel verletzte, wurde zum Favoritenschreck. Auf seiner "Streichliste": Mars the Unpredictable, der 2022 den zweiten Platz ertanzte in der ersten Runde, Qualifier-Gewinnerin Lizzart und in einem an Spannung kaum zu überbietenden Halbfinal-Battle über Vorjahressieger Leon V.

"Ein unbeschreibliches Gefühl, bei Red Bull Dance Your Style von der Crowd als Sieger gefeiert zu werden!" Lil Syd

"Ein unbeschreibliches Gefühl, hier als Sieger zu stehen", jubelte Lil Syd wenige Augenblicke nach dem Final-Battle. "Ich habe überhaupt nicht mit einem Sieg gerechnet und wollte einfach mein Bestes geben, ohne Druck. Einfach Spaß haben." Und diese "Leichtigkeit" und der Spaß am Tanz zeichnete den Tanzlehrer in Graz von der ersten bis zur letzten Runde aus. Er war immer on point, spielte mit dem Beat und reagierte mit einer großen Prise Improvisationstalent sowie Humor auf die Moves seiner Konkurrenten.

Das Grande Finale war das Battle Lil Syd und Man With The Scarf: Drei Runden duellierten sich die beiden mit allem, was in ihnen steckte – doch auch hier war Lil Syd, Tanzlehrer in Graz, die Gunst der Crowd gewogen. Mit diesem Triumph checkte er auch gleich beim Red Bull Dance Your Style Weltfinale ein, das 2023 in Frankfurt stattfinden wird.

Ob Hip Hop, House Dance, Locking, Popping, Voguing, Krumping, Dancehall oder Waacking: Die Teilnehmer:innen wählen selbst aus, mit welchem Stil sie in ihren Red Bull Dance Your Style Battles versuchen, die Crowd zu begeistern und auf ihre Seite zu ziehen.

Bei Red Bull Dance Your Style entscheidet die Kreativität der Tänzer:innen – und das Improvisationstalent jedes Artists. Denn getanzt wurde immer auf zufällig ausgewählte Songs aus der musikalischen Schatzkiste von DJ AJAY. Für die Dance-Battles kramte er am Wochenende, an dem Hip Hop seinen 50. Geburtstag feiert, etliche Evergreens aus der Hip-Hop-Historie hervor. Außerdem legte er Chartstürmer und Classic Hits auf garnierte sein Set, auf dem die Tänzer:innen performen mussten, auch mit der ein oder anderen musikalischen Überraschung. Ihr merkt: Fix einstudierte Choreographien? Fehlanzeige! Spontanität und Talent: Da wurden die Regler bei Red Bull Dance Your Style ganz nach oben gedreht.

Es geht darum, den Beat zu spüren, darauf zu tanzen, die eigenen Moves mit viel Energie, Leidenschaft und Charakter aufzuladen. Und mit diesen ganz speziellen Vibes, die mit den Streetdance-Moves transportiert werden, das Publikum in den in Eins-gegen-Eins Dancebattles um den Finger zu wickeln. Denn wer eine Runde weiterkommen und gewinnt, entscheidet allein das Publikumsvoting.

Die Dance-Community in Österreich ist eine eingeschworene Truppe, jeder kennt sich, man schätzt den anderen und seine Skills. Doch mit dem Moment, wann die Hosts Anna Kratki und Tori Reichel ein Red Bull Dance Your Style Battle ankündigen, geht es in 1-vs-1-Duellen um den Einzug in die nächste Runde. Die Battles wurden per Zufall ausgelost, die Sieger wurden vom Publikum mittels roten und blauen Votingcards bestimmt. Wer die meisten Votes für die Tanz-Performance einheimste, qualifizierte sich für die nächste Runde.

Was für ein Finale – es war das i-Tüpfelchen eines grandiosen Dance-Events im Arkadenhof der Uni Wien. Lil Syd aus Graz und Man With The Scarf aus Wien lieferten sich ein von den Fans gefeiertes Herzschlagfinale. Sie gaben noch einmal alles, was in ihnen steckte und heizten dem Publikum mit ihren Moves so richtig ein! Sie packten alles aus, was ihr Dance & Entertainer-Repertoire an diesem denkwürdigen Tag zu bieten hatte, um die Crowd auf ihre Seite zu ziehen. Danach fällten die 1.000 Besucher die finale Entscheidung des Abends – und kürten den 24-Jährigen Lil Syd zum Red Bull Dance Your Style Austria 2023 Sieger. Damit krönte das Publikum Lil Syd aka. Sydney Amoo nicht nur zum neuen Österreich-Champion, sondern entsenden ihn damit auch zum Red Bull Dance Your Style Weltfinale am 4. November 2023 in Deutschland.

Nach den Viertelfinali und vor dem großen Finale waren es "Mama Sanguis" und die beiden internationalen Streetdance-Stars Luwam und Boubou, die dem Publikum einheizte. Vor allem die Stage-Premiere von Mama Sanguis, die im Vorjahr beim Mama Battle für Gänsehaut-Momente sorgte, war einer der emotionalen Glanzlichter abseits der Battles.

Was für eine Stimmung, was für leidenschaftliche Battles, eine umjubelte Siegerin und zwei Tänzer:innen, die sich noch für das Red Bull Dance Your Style National Final am Samstag qualifizierten! 14 der 16 Teilnehmer:innen von Red Bull Dance Your Style Austria waren gesetzt – die beiden zusätzlichen Plätze wurden noch mit den Gewinner:innen des nationalen Qualifiers besetzt. 500 Dance-Enthusiasten feierten den Qualifier im Club Volksgarten wie noch nie! Nach spannenden Battles war nach dem Halbfinale klar: Lizzart und Tendo ziehen unter die Top 16 Tänzer:innen ein, die morgen im Arkadenhof der Universität Wien um den Sieg bei Red Bull Dance Your Style 2023 und ihr Ticket zum Weltfinale in Frankfurt kämpfen. Im Final-Battle war es dann Lizzart, die die Crowd in drei Runden in ihren Bann zog, sich im Publikumsvoting durchsetzte.

