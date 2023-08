Leon V: ... wo soll ich anfangen? Was für eine Zeit. Ich bin extrem dankbar für alles, was ich in den vergangenen Monaten erleben durfte. Ich habe mich tänzerisch und persönlich weiterentwickelt, ich habe viele neue Leute kennengelernt und das Red Bull Dance Your Style Weltfinale in Südafrika war ein einzigartiges Erlebnis. Sicher eines meiner Highlights im vergangenen Jahr.