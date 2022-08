Red Bull Dance Your Style geht in die nächste Runde

Be there or be square

It's your style

treten wieder 16 Tänzer:innen aus ganz Österreich gegeneinander an, im 1:1 Battle gilt es dabei das Publikum mit den besten Dancemoves zu überzeugen. Es stehen gute Laune, das richtige Gefühl für Musik und Dance-Skills im Mittelpunkt. Bei Red Bull Dance Your Style wird die Partyatmosphäre aus den Anfängen der Hip Hop Szene wieder zum Leben erweckt. Die Teilnehmer sind aus Wien, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg und Tirol.

Seid ihr ready für die das spektakulärste Streetdance Battle? Am 1. Oktober ist es soweit – bei

"Red Bull Dance Your Style ist eine coole Party, und richtig besonders ist, dass das Publikum mit eingebunden wird."

"Red Bull Dance Your Style ist eine coole Party, und richtig besonders ist, dass das Publikum mit eingebunden wird."

"Red Bull Dance Your Style ist eine coole Party, und richtig besonders ist, dass das Publikum mit eingebunden wird."

Red Bull Dance Your Style Wien