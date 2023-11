Red Bull Dance Your Style World Final 2023: Lil Syd kämpft um den Titel

... and he did it again! Mit seinem unverschämt in seinen Bann ziehenden Charisma hat Österreichs Red Bull Dance Your Style Sieger

aus Graz auch Frankfurt verzückt. Im ersten Pre-Final am Mittwoch gegen die besten National Winner aus der ganzen Welt hat er die Fans mit seinen Moves überzeugt – und sie haben ihn ins Finale gewählt. Damit hat er auch sein Ticket für das

am Samstag sicher! For sure: Mit seinem einzigartigen Style hat er auch dort Chancen auf den ganz großen Coup!