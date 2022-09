01 Recap Best Trick Session & Ergebnisse 1st Run Slopestyle

Yeah, mit der Best Trick Session ist der Red Bull District Ride 2022 am Freitagabend so richtig durchgestartet! Die Riderinnen und Rider lieferten bei bestem Wetter vor begeisterten Zuschauern auf dem Big Air Kicker am bis auf die letzte Ecke besetzten Hauptmarkt so richtig ab.

Emil Johansson, Winner Red Bull District Ride 2022 Best Trick Contest © Christophe Laue / Red Bull

Die gewaltige vier Meter hohe Rampe sorgte für reichlich Airtime und gab den Bikern viel Zeit für geniale Tricks. Die Session dauerte eine Stunde und jeder Fahrer konnte dabei so viele Sprünge machen, wie er wollte. Der jeweils beste Trick ging in die Wertung ein – und am Ende stand ein Mann ganz oben auf dem Treppchen: Emil Johansson heißt der Sieger der Best Trick Session des Red Bull District Ride 2022!

1 Min Men's Best Trick – Emil Johansson Erlebe, wie Emil Johansson den Sieg im Best Trick Contest beim Red Bull District Ride 2022 erringt.

Der Führende der FMB-Weltrangliste machte sich zunächst mit einigen 360-Variationen auf dem Kicker warm und zeigte dann kurz vor Schluss der Session einen World’s First , mit dem er alle Konkurrenten hinter sich ließ: Mit seinem sensationellen 360 Tailwhip To Barspin To Opposite Downside Tailwhip distanzierte er Dawid Godziek , der gleich zu Anfang der Session einen Twister Tuck No Hander To Barspin und damit ebenfalls eine Weltpremiere gelandet hatte.

1 Min Women's Best Trick – Gemma Corbera Erlebe, wie die Spanierin Gemma Corbera den Women's Best Trick Contest beim Red Bull District Ride 2022 gewinnt.

Dritter wurde der Amerikaner Nicholi Rogatkin mit dem Trick, den er 2017 erstmals zeigte und damit damals die Best Trick Session gewann: einem 1440!

5 Min Top 5 Tricks Sieh dir die besten Momente des Best Trick Contests beim Red Bull District Ride 2022 an.

Ein weiterer World’s First gelang David Caverzasi (ITA) mit seinem Backflip Cliffhanger to Tailwhip – bezeichnend für das unglaubliche Niveau der Session, dass er es damit nicht auf das Podium schaffte! ich habe nicht gedacht, dass ich

Ich habe nicht gedacht, dass ich den Trick heute schaffe. Er ist technisch sehr anspruchsvoll und man kann sich erst wirklich committen, wenn man schon in der Luft ist. Für mich fühlt sich das total irreal an, weil ich den Trick schon so lange einmal machen wollte. Emil Johansson

Premiere: Best Trick Session der Frauen

Mit den Jungs zeigten auch die Damen bei der Best Trick Session ihre Skills. Während Caroline Buchanan bei ihrem Frontflip hart slammte, stand Gemma Corbera ihren Backflip sicher und holte sich damit den ersten Platz. Zweite wurde Ellie Chew , die ebenfalls einen Backflip zeigte. Platz drei ging an die junge Deutsche Patricia Druwen , die einen sauberen Tuck No-Hander hinlegte.

Gemma Corbera gewinnt Red Bull District Ride 2022 Best Trick Contest © Wayne Reiche / Red Bull

Es war Wahnsinn! Danke für die Gelegenheit, hier dabei sein zu dürfen. Vielen Dank! Gemma Corbera

Slopestyle Contest – Standings nach dem ersten Run!

Aufgrund der unsicheren Wettervorhersage für den Main Event am Samstag absolvierten die Rider schon am Freitagnachmittag einen ersten kompletten Run auf dem Mega-Slopestyle-Track mitten in Nürnberg. Am Samstag werden sie zwei weitere Runs durchführen. Die beiden besten Runs der drei kommen dann in die Wertung.

Hier die Results nach dem ersten Run:

Red Bull District Ride 2022 - 1st Run 1 84,86 2 83,37 3 79,87 4 79,28 5 77,16 Show all results Rank Person Result 1 84,86 2 83,37 3 79,87 4 79,28 5 77,16 6 77,07 7 73,54 8 67,50 9 63,79 10 63,10 11 48,58

02 Das Programm für Samstag

Für die Damen geht es am Nachmittag mit der Women’s Progression Session weiter.

14.30 Uhr: Wenn das Wetter es zulässt, beginnt der Main Event der Herren mit den Runs 2 und 3.

Die besten beiden der insgesamt dann drei Runs kommen in die Wertung.

03 Bilder von der Trainingssession am Donnerstag

Der Red Bull District Ride 2022 nimmt endgültig Gestalt an! Der Aufbau der Districts ist abgeschlossen und die Rider konnten sich heute mit der Strecke vertraut machen.

Happy Faces

Dabei standen noch keine kompletten Runs auf dem Programm – das erste Training gab Emil Johansson , Erik Fedko und Co. die Möglichkeit, die einzelnen Districts nacheinander unter die Lupe zu nehmen, Speedtests zu absolvieren und sich mit der Größe der Obstacles vertraut zu machen.

Auch die fünf Teilnehmerinnen der ersten Women's Progression Session in der Geschichte des Red Bull District Ride, waren heute schon gemeinsam mit den Männern auf dem Track. So konnten sich Patricia Druwen, Caroline Buchanan, Kathi Kuypers, Gemma Corbera und Ellie Chew in aller Ruhe und ohne Druck mit den verschiedenen Obstacles vertraut machen.

Das erste Feedback der Rider ist absolut positiv:

Der Track ist superspannend, weil wir alle unsere Komfortzone verlassen müssen. Wir waren heute Morgen zuerst im Dirt District unterwegs, wo wir ziemlich schnell ein Gefühl für die Sprünge bekommen und mit den ersten Tricks losgelegt haben. Danach ging es weiter zum Quarter District, wo es vor allem darauf ankam, dass jeder das richtige Tempo für seinen Run und seine Tricks finden konnte. Thomas Genon

Hammergeil! Die Strecke ist schon nochmal was ganz Anderes. Anfangs war es sicherlich ein bisschen sketchy, aber wir kommen alle immer besser rein. Die Jungs haben heute auch die ersten Tricks gezeigt. Erik Fedko

Am morgigen Freitag geht es dann mit einer weiteren Trainingssession und den ersten Highlights weiter: der Women’s Progression Session und dem Best Trick Contest am Abend ab 18:15 Uhr - Live im Stream auf der Red Bull Facebook Page.

04 Bilder und Fun Facts vom Track!

Der Trackbau beim Red Bull District Ride ist abgeschlossen, inzwischen absolvieren die Fahrer das erste Training – hier sind einige Bilder vom Aufbau der Strecke!

Am Anfang stehen die Sägespäne © redbull.com Schrauben bis der Bohrer glüht! © redbull.com Baggereinsatz beim Red Bull District Ride 2022 © redbull.com Erst der Unterbau, darüber dann die Holzlattung © redbull.com Highlight am Ende des Tracks und Schauplatz des Best Trick Contests © redbull.com

Fun Facts

Zahlen, Zahlen, Zahlen: Hier sind einige Insider-Facts zum Trackbau:

Vorlaufzeit der Planung 1 Jahr Länge des Tracks 700 Meter

Noch mehr Infos zum Track des Red Bull District Ride

„Der Red Bull District Ride ist fester Bestandteil unseres Sports und begeistert nicht nur eingefleischte Fans, sondern auch ein ganz neues Publikum.“ Emil Johansson

Der Schwede muss es wissen, war er doch beim District Ride 2017 Zweiter und hat in den letzten Jahren die Slopestyle-Szene dominiert wie kein anderer. Die Hauptgründe für seine Begeisterung: Das historische Ambiente und der eindrucksvolle Parcours. „Er hat viel von einem Skatepark, aber mit großen Sprüngen, Drops und Step-Downs – der perfekte Mix!“

Der Hype ist real: Red Bull District Ride is back! © Marc Müller

Der Track ist in fünf Districts unterteilt , die den Ridern jeweils unterschiedliche Fähigkeiten abverlangen. Los geht's an der Kaiserburg und von dort quer durch die Altstadt zum Hauptmarkt, der im Winter Schauplatz des berühmten Christkindlesmarkts ist. Hier steht der gewaltige Big-Air-Jump, an dem am Freitag die Best-Trick-Session stattfinde t. Der gesamte Kurs hat einige Neuerungen zu bieten und trägt damit auch der Progression im Mountainbike-Slopestyle Rechnung. Kursdesigner Aaron Chase , Sieger des ersten Red Bull District Ride im Jahr 2005, weiß genau, worauf es ankommt.

„Beim diesjährigen Kurs haben wir versucht, besser zu berücksichtigen, auf welchen Bikes die Rider unterwegs sind, und welche Tricks sie zeigen werden.“ Aaron Chase

05 Die Women’s Progression Session

Bei der sechsten Auflage des Red Bull District Ride sind zum ersten Mal nicht nur die männlichen MTB-Slopestyle-Topstars, sondern auch die besten Riderinnen mit dabei. Das internationale Quintett mit Patricia Druwen (GER) , Caroline Buchanan (AUS), Kathi Kuypers (GER), Gemma Corbera (ESP) und Ellie Chew (NZL) geht völlig ohne Contest-Anspannung auf die Strecke und wird sowohl am Freitag als auch am Samstag auf dem Slopestyle-Track unterwegs sein.

Die Progression Session beim Red Bull District Ride gibt ihnen die Möglichkeit, mit den besten Fahrern der Welt zu trainieren und im gegenseitigen Austausch das eigene Riding zu verbessern. An beiden Contesttagen können sie sich langsam an die Obstacles herantasten und in ihrem eigenen Tempo ausprobieren, was möglich ist.

Hier ein paar Facts zu den fünf Frauen, die bei der Progression Session dabei sind:

Patricia Druwen

Patricia Druwen © redbull.com Ich freu’ mich mega, beim Red Bull District Ride im Rahmen einer Progression Session dabei zu sein. Patricia Druwen

Die 15-Jährige aus Bergisch-Gladbach führt die FMB-Weltrangliste an und machte bei den Nines MTB 2021 erstmals auf sich aufmerksam. In ihrer ersten FMB-Saison ist sie nun richtig durchgestartet: Zwei Siege und ein dritter Platz bei Silber- und Bronze-Events konnte sie 2022 verbuchen.

Caroline Buchanan

Weitaus mehr Erfahrung als die junge Deutsche hat die Weltranglistenzweite Caroline Buchanan.

Caroline Buchanan © redbul.com

Die mehrfache BMX- und Four-Cross-Weltmeisterin hat fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Die 31-jährige Australierin ist außerdem die erste Frau, die einen Frontflip gestanden hat.

Kathi Kuypers

Auch die zweite deutsche Starterin, die Dirtjump- und Slopestyle-Pionierin Kathi Kuypers , verfügt über viel Wettkampferfahrung.

Kathi Kuypers © redbull.com

Die Fünftplatzierte des FMB-Rankings fühlt sich auf dem Big Bike genauso wohl wie auf dem Dirtjumper. Mit ihrer „Senderella“-Community engagiert sie sich zudem dafür, Nachwuchsfahrerinnen den Einstieg in die MTB-Welt zu erleichtern.

Gemma Corbera

Gemma Corbera gilt als die erste Frau, die auf Wettkämpfen im Rahmen der FMB World Tour antrat, und ist Europas erste Mountainbikerin, die einen Backflip über Dirt Jumps zeigte.

Gemma Corbera © redbull.com

Die Spanierin ist in der Nähe von Barcelona und dem berühmten La Poma Bikepark aufgewachsen. Die 30-Jährige fühlt sich auf Dirtjumps, aber auch beim Freeriding pudelwohl.

Ellie Chew

Ellie Chew kam ähnlich wie Caroline Buchanan über das BMXen zum Mountainbiken.

Ellie Chew © redbull.com

Die 27-jährige Neuseeländerin aus Paraparaumu zeigte ihre BMX-Skills bei den Olympischen Spielen und den X-Games, bevor sie kürzlich mit dem berüchtigten Nitro Circus durch die Welt zog und sich seit einiger Zeit auch auf dem Slopestyle-Bike beweist.

06 Best Trick Contest

Am Freitag, 2. September, findet ab 18.15 Uhr als Warm-up der Best-Trick-Contest am Hauptmarkt statt. Die Fahrer haben eine Stunde Zeit, auf dem dortigen Big Air Jump ihr Können zu zeigen – ihr bester Trick kommt in die Wertung, die besten fünf Rider erhalten ein Preisgeld.

Best Trick Session: World Firsts

Dass bereits hier ordentlich Action zu erwarten ist, beweisen die „World’s Firsts“ bei den vorherigen Ausgaben des Red Bull District Ride, wie 2014 der Tsunami Flip von Szymon Godziek …

1 Min Szymon Godziek zeigt der ersten MTB Tsunami Frontflip ever Polens MTB-Shredder Szymon Godziek verzückt die Slopestyle-Welt beim Red Bull District Ride 2014 mit dem ersten Tsunami Frontflip auf einem Mountainbike.

…und 2017 der fantastische 1440 von Nicholi Rogatkin.

Best Trick Highlights 2017

Wer von diesen beiden Weltpremieren noch nicht genug hat, kann sich zur Einstimmung auf den Red Bull District Ride 2022 die Highlights der Best Trick Session 2017 noch einmal reinziehen.

1 Min Best Trick Highlights @ Red Bull District Ride 2017 Best Trick Highlights @ Red Bull District Ride 2017

Best Trick Session - Die Rider

Dieses Jahr sind folgende vier Fahrer für den Best Trick Contest gesetzt :

Diego Caverzasi (ITA) Nico Scholze (GER) Alejandro Bonafe (ESP) Tom Isted (GBR) Antonin Honore (FRA)

Auch aus dem Hauptfeld des Red Bull District Ride wird sicher der ein oder andere an der Session teilnehmen. Man darf davon ausgehen, dass sich einige der 15 Rider, die für den Slopestyle Contest am Samstag qualifiziert sind, auch am Freitag ihre Lieblingstricks zum Besten geben werden.

Der Best Trick Contest am 2. September wird live auf der Red Bull Facebook Seite gestreamt.

Viele weitere Infos zum Red Bull District Ride 2022 gibt es auf www.redbulldistrictride.com .