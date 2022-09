1 Min Das war der Red Bull Dolomitenmann 2022

Perfektes Wetter, ein sehr starkes Starterfeld, rund 20.000 Zuschauer und 100 bis in die Haarspitzen motivierte 4er-Teams, die den härtesten Teambewerb der Welt in den Lienzer Dolomiten in Angriff nahmen. Es war am 10. September 2022 alles angerichtet für den 35. Red Bull Dolomitenmann ! Man kann es kaum glauben, aber seit 1988 nahmen 3.180 Teams und 12.720 Sportler die Qualen des Red Bull Dolomitenmanns auf sich – was für eine Historie des legendären Extremsportevents in Osttirol.

„Wir hatten fantastisches Wetterglück heute und haben unglaubliche sportliche Leistungen gesehen." Organisator Nikolaus Grissmann

Vollgas bis die Muskeln brennen – vom Bergläufer bis zum Paragleiter. © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool

12 Kilometer Berglauf über 2.000 Höhenmeter, ein Paragleitflug vom hochalpinen Start auf 2.441 Meter ins Lienzer Stadion, 1.600 Mountainbike-Höhenmeter über 19 Kilometer bergauf und 13 Kilometer downhill und nach einem 7 Meter Startsprung eine 6 Kilometer lange Kajak Regatta mit finalem 500 Meter Zielsprint auf den Hauptplatz. Noch Fragen? Größten Respekt vor allen Athleten, die sich diese Tortur antun und den Red Bull Dolomitenmann bis zum Schluss durchziehen!

Ihr wollt alle Highlights des 35. Red Bull Dolomitenmann 2022 nachlesen? Dann seid ihr im Liveticker genau richtig!

Red Bull Dolomitenmann 2022 – die Highlights © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool
Vollgas bis die Muskeln brennen – vom Bergläufer bis zum Paragleiter. © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool
Lukas Kubrican musste bis zum letzten Meter alles aus sicher herausholen. © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool
Traumhaftes Wetter, Top-Leistungen und ein Seriensieger-Team © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool
Das Red Bull Dolomitenmann 2022 Siegerteam: Kolland Topsport Professional © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool
Red Bull Dolomitenmann 2020 – Gleitschirm © Red Bull Content Pool / Mirja Geh

01 Aller guten Dinge sind 5

Gesucht wurden wieder die "Härtesten unter der Sonne" – und zum fünften Mal in Folge holte sich das Team Kolland Topsport Professional den prestigeträchtigen Titel des härtesten Teambewerbs der Welt. Es war der insgesamt neunte Sieg einer Kolland-Crew in der Geschichte des Red Bull Dolomitenmanns überhaupt.

Aber anders als im Vorjahr war das Rennen bis zum Schluss extrem umkämpft und des Team ELK war dicht dran, vor rund 20.000 Zuschauern die Erfolgssträhne der Seriensieger zu brechen. Vor allem die sensationelle Leistung von Andreas Seewald am Mountainbike ließ ELK kurz sogar vom ganz großen Triumph träumen.

Doch am Ende fehlten etwas mehr als zwei Minuten auf die Sensation: Kajak-Star Lukas Kubrican aus Tschechien brachte für Kolland Topsport Professional den fünften Sieg in Serie in trockene Tücher. Platz drei sicherte sich Kolland Topsport Future mit einem Respektabstand von fast 14 Minuten auf das Siegerteam.

Lukas Kubrican musste bis zum letzten Meter alles aus sicher herausholen. © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool

02 Die Top 3 des 35. Red Bull Dolomitenmann 2022

Kolland Topsport Professional (Patrick Kipngeno, Chrigel Maurer, Hector-Leonardo Paez-Leon, Lukas Kubrican) in 04:06:08 Stunden ELK (Francesco Puppi, Aaron Durogati, Andreas Seewald, Gerhard Schmid) in 04:08:50 Stunden Kolland Topsport Future (Henri Aymond, Martin Stofner, Fabian Rabensteiner, Martin Unterthurner) in 04:19:51 Stunden

Ein überglücklicher Organisator Nikolaus Grissmann bilanzierte ohne jedes Aber. „Wir hatten fantastisches Wetterglück heute und haben unglaubliche sportliche Leistungen gesehen. Entlang der Strecke waren mehr als 20.000 Zuschauer. Wenn ich jetzt noch 35 Austragungen mache, bin ich 70 Jahre aber mit diesem tollen, jungen Team und den großartigen 600 Mitarbeitern, die so etwas möglich machen, kann es ruhig noch 35 Jahre weiter gehen.“

Traumhaftes Wetter, Top-Leistungen und ein Seriensieger-Team © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool

03 Die Disziplinensieger im Überblick

Disziplin Team Sportler Zeit Berglauf Kolland Topsport Professional Patrick Kipngeno (KEN) 01:21:57,7 Paragleiten Kolland Topsport Professional Chrigel Maurer (SUI) 00:26:26,6 Mountainbike ELK Andreas Seewald (GER) 01:37:54,3 Kajak Kolland Topsport Future Martin Unterthurner (ITA) 00:35:48,4

04 Berglauf

Red Bull Dolomitenmann 2022 – die Highlights © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool

Patrick Kipngeno is top of the hills! In 1:21:57 Stunden holte sich der Kenjaner Patrick Kipngeno den Sieg in der ersten Sektion des Red Bull Dolomitenmanns und legte den Grundstein für den Sieg seines Teams Kolland Topsport Professional. Er übergab mit rund 2,5 Minuten Vorsprung auf seine Verfolgen an seinen Paragleitpiloten Chrigel Maurer.

"Das Rennen war wirklich tough. Ich bin es etwas zu langsam angegangen, habe aber dann bis zu Ziel voll gepusht." Berglauf-Sieger Patrick Kipngeno

05 Paragleiten

Red Bull Dolomitenmann 2022 – die Highlights © Mirja Geh / Red Bull Content Pool

Chrigel Maurer ist schier unschlagbar, sobald er als Paragleiter an den Start geht. Auch heuer ist er eine Klasse für sich und bewies eindrucksvoll, warum er zu den besten Paragleitern der Welt zählt. Aaron Durogati hielt den Abstand jedoch mit 16 Sekunden absolut in Grenzen und sorgte mit seiner Spitzenleistung dafür, dass sich bei den Mountainbikern ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen entwickelte.

06 Mountainbike

Weltmeister Andreas Seewald fuhr die 19 Kilometer in einer eigenen Liga. © Mirja Geh / Red Bull Content Pool

Was für ein Duell auf dem Mountainbike ... und was für eine Spitzenleistung von Andreas Seewald. Der Moutainbike-Weltmeister aus Deutschland fuhr die 19 Kilometer in einer eigenen Liga. Er überholte Hector-Leonardo Paez-Leon vom Team Kolland Topsport Professional und brachte sein ELK-Team auf Platz 1. Sowas haben die rund 20.000 Fans an der Strecke schon viele Jahre nicht mehr gesehen, dass jemand den Seriensiegern so eng auf die Pelle rückte und ganz laut am Thron anklopfte.

07 Kajak

Red Bull Dolomitenmann 2022 – die Highlights © Mirja Geh / Red Bull Content Pool

Yes, they did it again! Mit einem Sprung aus 7 Metern Höhe startete der Kajak-Bewerb – und es war der Startschuss für die Siegershow von Kajak-Star Lukas Kubrican aus Tschechien. Denn er überholte auf dem letzten Teilstück seinen Kontrahenten Gerhard Schmid und sicherte seinem Team Kolland Topsport Professional den fünften Sieg in Serie beim Red Bull Dolomitenmann. Dies wird ihn darüber hinwegtrösten, dass es nicht ganz zum Disziplinensieg gereicht hat – diesen schnappte ihm wie auch schon im Vorjahr Martin Unterthurner weg, der seinem Team Kolland Topsport Future damit Platz 3 sicherte.