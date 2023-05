Das ist die Gewinnerin von Red Bull Doodle Art Austria

Über 600 junge Menschen in Österreich haben sich dieser spannenden Challenge gestellt und ihre handgefertigten Doodles eingereicht. Ein Expert:innenteam wählte aus dieser Vielzahl an unterschiedlichsten Kunstwerken die 20 besten Arbeiten aus, deren Urheber:innen schließlich zum nationalen Finale nach Wien eingeladen wurden.

Über 600 junge Menschen in Österreich haben sich dieser spannenden Challenge gestellt und ihre handgefertigten Doodles eingereicht. Ein Expert:innenteam wählte aus dieser Vielzahl an unterschiedlichsten Kunstwerken die 20 besten Arbeiten aus, deren Urheber:innen schließlich zum nationalen Finale nach Wien eingeladen wurden.

Über 600 junge Menschen in Österreich haben sich dieser spannenden Challenge gestellt und ihre handgefertigten Doodles eingereicht. Ein Expert:innenteam wählte aus dieser Vielzahl an unterschiedlichsten Kunstwerken die 20 besten Arbeiten aus, deren Urheber:innen schließlich zum nationalen Finale nach Wien eingeladen wurden.