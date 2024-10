Red Bull Dual Ascent 2024: Jessica Pilz und Jakob Schubert feiern ihr Debüt

Nadine Wallner Ihren ersten Auftritt am weissen Parkett hatte Nadine Wallner bereits im zarten Alter von drei. In die Jahre danach fallen ihre prägendsten Begegnungen, was das Schifahren anbelangt.

Red Bull Dual Ascent Klettern neu definiert! 20 der weltbesten Multidisziplin-Kletter:innen treten in 10 Mixed-Teams im Kopf-an-Kopf-Rennen gegeneinander an.

Die berühmte Verzasca-Staumauer in der Schweiz steht aus österreichischer Sicht ganz im Zeichen von zwei Kletter-Stars, die im Sommer getrennt voneinander über die Bronzemedaille im Bouldern jubeln konnten. Bei Red Bull Dual Ascent 2024 gehen Jessica Pilz und Lukas Schubert als Team an den Start und haben ein großes Ziel: Gleich bei ihrem Debüt zum ganz großen Wurf ausholen.

Doch das Setting ist ganz anders als in "normalen" Kletterbewerben. Es geht nicht nur um Schnelligkeit, Geschicklichkeit, mentale und physische Ausdauer sowie Teamwork. Es geht auch um Nervenstärke, denn während man als Team eine 220 Meter hohe Betonwand erklimmt, ist das konkurrierende Duo ebenfalls an der Wand – nur wenige Meter entfernt. Das erzeugt eine ganz besondere Challenge, der sich die 20 hochdekorierten Kletter:innen bei Red Bull Dual Ascent 2024 stellen.

Für die Ausgabe 2024 kehrt Red Bull Dual Ascent zum dritten Mal in Folge in die Region Ascona-Locarno im Tessin zurück. Es gilt eine Devise: Nur das stärkste und ausdauerndste der zehn Teams wird den Sieg auf den furchteinflößenden 180 Meter langen Wettkampfrouten davontragen, die speziell für den Red Bull Dual Ascent mit dem Ziel konzipiert wurden, das ultimative Kletterduo zu krönen.

Insgesamt werden 20 Athlet:innen in 10 Teams am Red Bull Dual Ascent teilnehmen. 2024 werden die Teams im mixed gegeneinander antreten -- also immer ein Athlet mit einer Athletin. Jeweils zwei Teams werden im direkten Duell die identischen Routen mit dem identischen Equipment klettern. Die Routen werden dabei im "Redpoint"-Modus geklettert: Das bedeutet, die Athlet:innen klettern die gesteckten Routen zum ersten Mal, werden aber zuvor mit Infos zu der Routenführung versorgt.

