Michi Walkner: "Ich bin beim Prolog nervöser als beim Hauptrennen"

Das ist echt schwierig, weil am Erzberg wirklich spezielle Herausforderungen warten. Die riesigen Steine wie bei Carl's Dinner findet man selten. Am besten man trainiert in der Woche vor dem Rennen noch am Erzberg. Da können wir bei einer eigenen Tour teilnehmen und dürfen dabei Teile der Strecke abfahren. Am wichtigsten wird aber sein, dass ich diesmal mit einer anderen Einstellung ins Rennen starte. Letztes Jahr war der Druck höher, weil ich mir auch für die Gesamtwertung der

ein hohes Ziel gesteckt hab. In diesem Jahr habe ich nicht diesen Riesendruck – die anderen schon. Die müssen auf die Gesamtwertung schauen und ich kann mich auf dieses einzelne Rennen konzentrieren.