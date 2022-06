Michi Walkner: „Der Enduro-Gott macht auch Fehler und das motiviert mich“

Boah… ganz schön viel! Beim ersten Rennen ist alles extrem gut gelaufen, nur zum Schluss habe ich mich verfahren, weil ich nicht mehr konzentriert war. Das ist etwas, was ich lernen muss: Bis ins Ziel immer voll aufs Navi schauen, ja nicht irgendeinen Blödsinn machen, weil das kann nach hinten los gehen. Du fährst einen ganzen Tag vorne mit, dann verfährt du dich kurz vor dem Ziel und wirst fast disqualifiziert… Die ganze Reise nach Israel wäre fast umsonst gewesen. In Serbien habe ich gemerkt, dass die Tage sehr lange sein können. Man muss körperlich wirklich topfit sein, um durchzuhalten, ohne müde zu werden. Also habe ich gelernt: Ich muss trainieren, trainieren und trainieren.

In Israel warst du ganz knapp dran am Podium. In Serbien hast du mit Platz 6 dein bislang bestes Ergebnis eingefahren. Wann dürfen wir deine erste Top 3-Platzierung feiern?

Es sollte hoffentlich nicht mehr zu lange dauern, ich bin bereit! Am ersten Tag von Serbien war ich Zweiter und hab gemerkt, dass ich mit den Fahrern ganz vorne mithalten kann. Am zweiten Tag habe ich in einem Bachbett aber ein bisschen zu viele Fehler gemacht und da bin ich abgerissen. Sobald ich keinen mehr vor mir habe, reiße ich noch extrem viel Zeit auf. Aber so wie am ersten Tag, hinter Graham Javis, da sehe ich genau das Tempo und kann das auch mitfahren. Das hat sich schon sehr gut angefühlt und ich bin jetzt echt motiviert, aufs Podium zu fahren.

