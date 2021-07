Red Bull Flugtag 2021: Das sind die 40 Teams

We are ready for take off! Unzählige Teams hatten sich in den vergangenen Wochen beworben, um beim verrücktesten Event des Jahres mit ihren bemannten Flugobjekten mehr oder weniger elegant in der Brigittenauer Bucht abzuheben. Hobbypiloten, Vereine, Freundeskreise und flug- und bastelbegeisterte Familien aus ganz Österreich, von Jung bis Alt: Schon in der Bewerbungsphase zog der Red Bull Flugtag alle in seinen Bann.