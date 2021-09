Red Bull Flugtag 2021 Wien: So kannst du den Weltrekord knacken

40 Teams basteln gerade in ihren Hobby-Hangars an ihren selbstkonstruierten Fluggeräten und tüfteln an der besten Aerodynamik, an der Schwerpunkt-Verteilung und an ihrer Team-Präsentation, die sich in den Köpfen der Fans und vor allem der Jury festsetzt und sie zu Höchstnoten verleitet. Denn der Unterhaltungswert und eine ordentliche Portion Kreativität und Wahnwitz zählen – nur so zieht man die Aufmerksamkeit der Jury und Zuschauer auf sich.