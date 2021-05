Red Bull Flugtag: So wirst du zum Helden der Lüfte!

am 26. September 2021 in der Brigittenauer Bucht in Wien nicht nur in die Herzen der Zuschauer "fliegen" kannst, sondern auch die Jury um den Finger wickelst.

Bevor du im Geiste schon abhebst, und wir deinen kreativen Ideen Flügel verleihen, geben wir dir gleich noch ein paar Tipps und Hinweise mit auf den Planungs-Weg. So weißt du ganz genau, wie du dich beim

So kannst du dich für den Red Bull Flugtag bewerben

erhalten nur die fantastischsten, irrwitzigsten und genialsten 40 Konstruktionen eine Starterlaubnis für den Wiener Luftraum. Bitte verwendet für den Konstruktionsplan eurer (hoffentlich) fliegenden Kiste das in der Bewerbungsbox zur Verfügung gestellte Skizzenblatt. Weitere Konstruktionszeichnungen, Fotos oder Videos sind natürlich auch willkommen.

Und vergesst nicht auch euer Team kurz zu beschreiben inklusive euren Plan, wie ihr die Zuschauer begeistern wollt. Bis 4. Juli 2021 habt ihr Zeit – also legt los! Die Red Bull Flugtag Crew freut sich auf deine genialen Ideen!

Und vergesst nicht auch euer Team kurz zu beschreiben inklusive euren Plan, wie ihr die Zuschauer begeistern wollt. Bis 4. Juli 2021 habt ihr Zeit – also legt los! Die Red Bull Flugtag Crew freut sich auf deine genialen Ideen!

Und vergesst nicht auch euer Team kurz zu beschreiben inklusive euren Plan, wie ihr die Zuschauer begeistern wollt. Bis 4. Juli 2021 habt ihr Zeit – also legt los! Die Red Bull Flugtag Crew freut sich auf deine genialen Ideen!