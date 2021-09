Red Bull Flugtag Wien: Die 8 wichtigsten Event-Infos

The teams are ready for take off – am Sonntag hebt Wien zum

ab! Einzigartige Flugkonstruktionen, unglaubliche Flugmanöver und – in den meisten Fällen – spektakuläre Flugakrobatik: 40 Teams starten am 26. September 2021 in den Wettbewerb der verrücktesten Ideen und abgefahrensten Team-Präsentationen in der Brigittenauer Bucht in Wien! Neben Weite und Kreativität entscheidet das Voting einer prominent besetzten Jury darüber, wer zum König der Lüfte wird.