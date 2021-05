Vienna Calling: Der Red Bull Flugtag is back in town!

kehrt am 26. September 2021 heim nach Wien. Einzigartige Flugkonstruktionen, unglaubliche Flugmanöver und – in den meisten Fällen – spektakuläre Flugakrobatik: 40 Teams werden sich der Competition der verrücktesten Ideen und abgefahrensten Team-Präsentationen in der Brigittenauer Bucht stellen und ihre Team-Captains als Piloten den Wiener Flugraum im Tiefflug erkunden. Are you ready?

An alle "Daniel Düsentriebs" da draußen: Das ist euer Boarding Call für den Red Bull Flugtag. Es ist euer Moment, der Welt zu zeigen, dass Erfindergeist und Spaß richtig zusammenpassen können. Denn es geht beim Red Bull Flugtag 2021 um drei Kriterien: Kreativität, Darbietung und natürlich die Weite, die euer bemanntes Flugobjektes erzielt. Die kleine Pre-Flight-Choreo zählt genau so zur Gesamtwertung wie die Strecke, die das ausgefallene Flugobjekt bis zur Notwasserung zurücklegt. Bist du bereit zum Abflug?

Es fliegt, es fliegt, es fliegt ... alles, was du dir vorstellen oder auch nicht vorstellen kannst. Der Red Bull Flugtag ist die ultimative Herausforderung für wagemutige Piloten und kreative Ingenieure mit Hang zum Heldenmut. Je origineller, schräger und innovativer die Idee ist, desto größer ist die Chance, beim Sommer-Event des Jahres dabei zu sein. Du hast schon einen verrückten Plan im Hinterkopf? Dann ran an den Konstrukteurstisch und

Back to the Routes