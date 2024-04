GGs! Spektakuläres Fortnite-Finale bei Red Bull For The Win

Einige hatten es für möglich gehalten, doch die meisten sahen im speziellen Format dieses Fortnite-Events eine schier unlösbare Aufgabe. Da saßen sie nun, die 20 besten Amateur-Spieler aus dem deutschsprachigen Raum, versammelt in ein und derselben Location. Schulter an Schulter, doch Jeder gegen Jeden. Von insgesamt 2.000 Teilnehmer:innen hatten sie sich das Recht erarbeitet, beim Showdown von Red Bull For The Win mitzumachen.

01 2.000 Teilnehmer, 6.000€

Allerdings warteten hier bereits die Endgegner auf die talentierten Newcomer: Vadeal, Vic0, FOKUS Asa, Magican und CGN JannisZ standen als Profis ebenfalls auf der Matte und wollten den Herausforderern Punkte und Preisgeld strittig machen. Und das war mit einer Gesamtsumme von 6.000€ jede Schweißperle wert.

Mit Pros in der Lobby, die noch dazu im selben Raum sitzen, ist man deutlich nervöser. Katoo

Amar ließ es sich nicht nehmen, eine Spritztour auf der Strecke zu drehen © Manuela-Maria Hornemann

Amar und Katoo saßen an diesem Nachmittag auf dem Casterdesk und begleiteten den Stream, vom ersten Drop bis zum finalen Schuss. Während Amar von einer „ganz neuen Experience“ sprach, blickte sein Caster-Kollege in die Köpfe der Amateure: „Mit Pros in der Lobby, die noch dazu im selben Raum sitzen, ist man deutlich nervöser.“

02 Highlights aus dem Stream

Red Bull For The Win zeichnete sich diesmal durch packende Fight und spannende Foto-Finishes aus. Gespielt wurden 4 Matches Solos im Build Mode. Punkte gab es für Placements und Eliminierungen. Für das Ausschalten eines Profis gab es obendrein Extrapunkte. Ursprünglich 5, doch Amar war kurzerhand Kraft seines Amtes das Regelwerk über den Haufen und erhöhte auf 20 Punkte für den Abschuss eines Pros.

Die erste Ansage des Tages erfolgte durch vicO, der mit seiner Eliminierung das Match ins Rollen brachte und gleich vollständig übernahm. Nichts sollte dem Zufall überlassen werden.

Dramatische Spielminuten später fand er sich mit einigen Amateuren und Kollegen in der letzten Zone wieder. Auch hier ließ er nichts anbrennen und beendete das erste Match mit unglaublichen 11 Kills.

Das zweite Spiel war ebenfalls kein Zuckerschlecken für die Newcomer, die sich gegen die Esportler beweisen wollten. Wieder war es vicO, der nach dem Epischen Sieg griff. Im letzten Duell gegen JannisZ griff er allerdings daneben und flog dank Fall Damage wortwörtlich aus der Partie.

Dennoch war er an diesem Tag der Gejagte, schließlich stand noch immer sein Name ganz oben auf dem Scoreboard. Doch das sollte sich ändern, als einer der Freizeitgamer sich ein Herz nahm und Amar’s Ratschlag folgte. Dieser hatte prognostiziert, dass die Profis im Early Game am Verwundbarsten wären.

Psycho Krico attackierte den Führenden und eliminierte ihn als Erstes in Match 3. Somit wurden die Karten neu gemischt.

Vor dem letzten Spiel sah es so aus, als würden vicO, JannisZ, Tackyy22 oder Asafn das Event an sich reißen, schließlich standen sie mit deutlichem Vorsprung vor dem Fünftplatzierten, Jexoo.

03 Dramatisches Comeback

Doch wie das Leben und auch Fortnite so spielt, katapultierte sich Jexoo durch eine Pro-Eliminierung wieder ins Titelrennen. In der letzten Zone verlor er zwar den Fight um Platz eins, doch nicht, ohne vorher auch JannisZ rauszuwerfen. Mit 40 Pluspunkten in der Tasche machte er das nahezu unmögliche möglich und eroberte das oberste Siegertreppchen.

Das Finale am Red Bull Ring in Spielberg gewann der 20-jährige Freizeit-Gamer Jeremy Colling (Jexoo) aus Aachen. Zweitplatzierter wurde der 19-jährige Burgenländer Julian Kappel (JulianVXZ). Für beide wird der Traum getreu dem Motto „Vom Zockerzimmer auf die große Bühne“ durch ihren ersten Erfolg im Esport somit deutlich greifbarer

GGs! Jexoo feiert seinen verdienten Sieg in Spielberg. © Manuela-Maria Hornemann

„Ich spiele zwar seit vielen Jahren Fortnite aber habe erst seit kurzem angefangen, mich für E-Sports Turniere und den professionellen Esport zu interessieren. Der heutige Erfolg bei Red Bull for The Win bestärkt mich sehr, diesen Weg weiter zu verfolgen”, sagt Jeremy Colling.

Der dritte Platz (€ 600) ging verdient an den dreifachen Fortnite-Europameister CGN JannisZ, der konstant über alle Spielrunden sein hohes Spielniveau halten konnte. Der vierte und fünfte Platz (€400/400€) ging an die ebenfalls professionellen Esportler Fokus Asa und den Wiener Vic0.

Becci holte die Interviewgäste vor die Kamera © Maria Hornemann Auch vor Ort: Veyla und Veni © Maria Hornemann

04 Nicht die erste Überraschung

Jahrelange Spielpraxis und Turniererfahrung sind große taktische Vorteile der Profi gegen Freizeit-Gamer:innen. Um dem entgegenzuwirken, wurde auch bei der zweiten Auflage von Red Bull For The Win heuer in einem adaptierten Turniermodus gespielt. Hiermit will das in dieser Form weltweit einzigartige Turnierformat auch talentierten Newcomern die Chance bieten, sich vordergründig mit den eigenen Gaming-Skills gegen die Esport Profis durchzusetzen.

So konnte sich bereits im vergangenen Sommer bei Red Bull For The Win das Freizeitgamer-Team “BIGGER” im Finale vor über 200 Zuschauer:innen gegen das professionelle Esport Team des BIG Clan aus Berlin durchsetzen.

05 Recap im VOD

