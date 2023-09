Red Bull Formula Nürburgring: Das Fahrer:innen-Feld steht

Über zehn Jahre ist es nun her, seit der Motor eines Formel-1-Rennwagens zuletzt durch den Adenauer Forst hallte. Mit Red Bull Formula Nürburgring bringen wir am 09. September die Formel 1 zurück an die legendäre Kult-Rennstrecke in der Eifel.

Und der Andrang ist genauso legendär: Das Event ist mit über 30.000 Zuschauer:innen restlos ausverkauft. Wer keine Tickets bekommen hat, kann trotzdem von 10:30 bis 14:30 Uhr bei dem Red Bull Event dabei sein - und zwar auf der Nordschleife. Ab sofort gibt es für das NLS-Highlight ‚12h Nürburgring PLUS‘-Tickets HIER im Vorverkauf.

01 David Coulthard, Carrie Schreiner, Jos Verstappen und Patrick Friesacher dabei

Das Fahrer:innen-Feld für das Motorsportfestival der Superlative steht: Carrie Schreiner, Jos Verstappen und Patrick Friesacher ergänzen das prominent besetzte Line-up. Nachdem sich Daniel Ricciardo vor kurzem die Mittelhand gebrochen hat, kann er leider nicht bei Red Bull Formula Nürburgring dabei sein. Außerdem fällt Bernhard Auinger krankheitsbedingt aus. Wir wünschen den beiden gute Besserung!

So schnell David Coulthard früher in seinem Red Bull Boliden unterwegs war, so schnell kam auch seine Zusage, den Honey Badger zu ersetzen. Der schottische Formel 1-Vizeweltmeister von 2001 kann es kaum erwarten, am Steuer des RB8 zu sitzen.

Vizeweltmeister David Coulthart wird am Steuer des RB8 sitzen. © Sebastian Marko / Red Bull Content Pool

Ihren Boliden aus der Formel 4 bringt Carrie Schreiner mit auf den Nürburgring: Die 24-Jährige ist die erste deutsche Pilotin in der F1 Academy und sie kämpfte sich bereits mehrfach in die Top 10. „Das wird ein geniales Event für alle Motorsportfans und das Gefühl, auf dem legendären Nürburgring fahren zu dürfen, ist einfach unbeschreiblich", sagt Schreiner, die in ihrem Formel-4 Tatuus an den Start geht.

Carrie Schreiner bringt sich in ihrem Formel-4 Wagen in Startposition. © Marko Tarrach

Dort steht auch Jos Verstappen , der Vater des aktuelle F1 -Champions Max Verstappen - mit einem Ford Supervan 4.2. Das Fahrzeug ist mit über 1.400 PS ein absolutes Performancebiest und überzeugte bereits beim Pikes-Peak-Bergrennen.

Der Ford Supervan 4.2 von Jos Verstappen ist ein Performancebiest. © Red Bull

Bei Red Bull Formula Nürburgring schickt der Autobauer BMW ein ganz starkes Fahrerfeld zum Nürburgring: Jens Klingmann fährt einen BMW M3 E30, Philipp Eng steuert den BMW Z4 GT3, Leopold Prinz von Bayern zeigt sein Können in einem BMW M1 Pro Car und Markus Flasch zündet den Turbo im BMW V12 LMR.

Die Gruppe der GT-Cars ergänzen Bernhard Auinger in einem Porsche GT2 Clubsport RS, Patrick Friesacher in einem Toyota Nascar und PS-Influencer Gercollector in einem McLaren Senna.

PS-Influencer Gercollector ist heiß auf Red Bull Formula Nürburgring © Gercollector

02

Jetzt wird es le-gen-där: Nach dem viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und dem Scuderia AlphaTauri-Youngstar Yuki Tsunoda haben zwei echte Legenden der Königsklasse im Motorsport ihr Kommen bestätigt.

Mit von der Partie ist unter anderem Gerhard Berger . Der Österreicher war zwischen 1984 und 1997 in der Formel 1 aktiv und häufte in 210 Rennen ganze 385 WM-Punkte , sowie 10 Siege an. Beim Deutschland-Gastspiel der F1 in der Saison 2017 gelang ihm im Benetton-Renault sogar der Sieg am Hockenheimring.

F1-Legende Gerhard Berger startet bei Red Bull Formula Nürburgring © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

Ein Event auf heimischen Boden markiert Red Bull Formula Nürburgring für die zweite Legende im Aufgebot. Niemand geringeres als Ralf Schumacher klemmt sich für das Motorsport-Event des Jahres hinter das Lenkrad.

Schumi II konnte in 180 Formel-1-Starts 6 Rennen für sich entscheiden und kommt auf 329 WM-Punkte . Den Nürburgring kennt Schumacher bestens, immerhin gewann er dort den im Jahr 2003 abgehaltenen Grand Prix von Europa. Schumacher, einer der besten deutschen Formel-1-Fahrer , war gemeinsam mit einem großen Bruder Michael Schumacher einer der größten Sympathieträger in den 1990er und 2000er Jahren.

Ralf Schumacher in Melbourne 2001 © LAT Photographic/Williams

Der dritte bestätigte neue Fahrer ist der österreichische Langestreckenfahrer Matthias Lauda , Sohn der dreimaligen Weltmeisters Niki Lauda, der bei Red Bull Formula Nürburgring im legendären Ferrari 312 B3 seines Vaters Platz nehmen wird. Für Lauda ein ganz besonders emotionales Erlebnis.

In genau diesem Boliden brannte Niki Lauda im Jahr 1974 den bis heute gültigen Rundenrekord in einem Formel-1-Wagen auf der legendären Nordschleife in den Asphalt: Mit einer Zeit von 6:58.2 Minuten umrundete Er den Kurs in der Eifel.

2 Min Mathias Lauda im Lauda-Ferrari: Die "Legends Parade" schreibt Geschichte Das war der schönste Momente bei der "Legends Parade" am Red Bull Ring: Matthias Lauda ist mit dem Ferrari 312B3 seines Vaters durch die Lauda-Kurve gefahren. Hier das Video eines besonderen Moments.

03 Die Drift Brothers, Adrian Guggemos, Aras Gibieža und Luc Ackermann

Nach Stars aus der Formel 1 erhält das Rahmenprogramm von Red Bull Formula Nürburgring weiteren Zuwachs aus anderen Klassen des Motorsports . So hüllen die Red Bull Drift Brothers Elias und Johannes Hountondji den Nürburgring in Reifenqualm:

Wenn es um kontrollierte Quersteher und unglaubliche Fahrmanöver geht, macht den Legenden des Driftsports so schnell niemand etwas vor. 2017 umdrifteten die Brüder sogar die komplette Nordschleife des Nürburgrings.

Die Red Bull Drift Bothers freuen sich auf das Event. © Ryan Dinham / Red Bull Content Pool Dass wir Teil von Red Bull Formula Nürburgring sein dürfen, lässt unser Motorsport-Herz höher schlagen. Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen mit der Community und dass wir dieses Jahr wieder über diese legendäre Strecke driften können. Elias Hountondji

Die Reifen zum Qualmen bringt auch der 29-jährige Trial-Freestyle-Profi Adrian Guggemos , der bereits im zarten Alter von sieben Jahren sein Herz an den adrenalingeladenen Bike-Motorsport verlor. Spätestens seit seinem Auftritt in der Show „Das Supertalent“ im Jahr 2017 kennt ihn ganz Deutschland – nun zeigt er auch auf dem Nürburgring, was er auf dem Kasten hat.

Trials-Freestyle-Profi Adrian Guggemos mit einer spektakulären Show. © Technik Museum Sinsheim / Sebastian Schnepper / Red Bull Content Pool

Das gilt auch für den zweiten Bike-Profi im Line-up. Niemand geringeres als Freestyle-Motocross-Profi Luc Ackermann , ebenfalls mehrfacher Weltrekord-Halter, will die Fans am Ring mit atemberaubenden Sprüngen begeistern. 2020 knackte der Thüringer beispielsweise den Weltrekord und schaffte unglaubliche 10 Backflips in nur 30 Sekunden .

Bike-Beherrschung der Extra-Klasse von Luc Ackermann © Esben Zøllner Olesen / Red Bull Content Pool

Ebenfalls aus dem zweirädrigen Motorsport stammt Aras Gibieža aus Litauen, einer der besten Stuntfahrer der Welt . Mit seiner einzigartigen Bike-Beherrschung dürfen sich Fans und Besucher des Events auf ein unnachahmliches Motorsport-Show-Highlight freuen.

Gibieža konnte bereits mehrere internationale Wettbewerbe gewinnen und hält verschiedene Weltrekorde . Darunter den für den längsten No-Hands-Wheelie. Bei Red Bull Formula Nürbugring wird der 33-Jährige erneut eine spektakuläre Show liefern.

Die Drift Brothers und Aras Gibieža liefern eine beeindruckende Show. © Hugo Silva / Red Bull Content Pool

Gemeinsam mit dem Show-Programm der Formel-1-Legenden, der offenen Boxengasse und Stars zum Anfassen schaltet Red Bull Formula Nürburgring am 09. September nochmal einen Gang höher. Sichere dir noch heute deine Tickets für das Motorsport-Show-Highlight des Jahres.

04 Yuki Tsunoda startet im GT3-Rennwagen

Nach den Formel-1-Größen wie Sebastian Vettel und David Coulthard hat mit Yuki Tsunoda nun auch ein aktiver F1-Pilot seine Teilnahme an Red Bull Formula Nürburgring bestätigt. Der 23-jährige, der seit der Saison 2021 für die Scuderia AlphaTauri in der Königsklasse startet, wird zum ersten Mal auf dem Nürburgring fahren.

Für Tsunoda ein ganz besonderes Erlebnis, denn bislang kennt er die Nürburgring Nordschleife nur virtuell aus der Gran-Turismo-Reihe .

Yuki Tsunoda wird zum ersten Mal auf dem Nürburgring fahren. © Guido De Bortoli / Getty Images for Scuderia Alpha Tauri Ich bin sehr aufgeregt, denn ich bin noch nie auf dem Nürburgring gefahren. Die Nordschleife ist eine legendäre Rennstrecke. Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda, der schon im Alter von vier Jahren erste Erfahrungen im Kartsport sammelte und im Jahr 2020 im Rahmen des Red Bull Junior Teams und des Honda-Nachwuchsprogramms den dritten Platz in der FIA Formel-2-Meisterschaft einfuhr, wird in einem der ikonischsten Rennwagen seines Heimatlandes Japan antreten:

Für Red Bull Formula Nürburgring nimmt er für einen Show-Run hinter dem Lenkrad des HONDA NSX GT3 Evo Platz, einem der erfolgreichsten GT3-Rennwagen der Welt.

Yuki Tsunoda nimmt hinter dem Lenkrad des Honda NSX GT3 Evo Platz. © Scuderia AphaTauri

05 Red Bull Formula Nürburgring mit Sebastian Vettel

Nach dem Sieg 2013 freut sich Vettel über die Rückkehr an den Nürburgring. © Getty Images / Red Bull Content Pool

3.098 WM-Punkte , 53 Siege in 299 Rennen und ganze vier Weltmeistertitel kann er für sich verbuchen. Nach Juan Manuel Fangio und Michael Schumacher war er erst der dritte F1-Fahrer, der viermal in Folge Weltmeister wurde. Die Rede ist von niemand geringerem als Sebastian Vettel , einem der größten deutschen Formel-1-Fahrer aller Zeiten.

Was 10 Jahre her ist, fühlt sich für Sebastian Vettel "fast an wie gestern". Es sei damals ein ganz besonderer Moment auf heimischen Boden gewesen: "Der Mythos Nordschleife schwang mit, auch wenn wir damals „nur" die GP-Strecke gefahren sind."

Sebastian Vettel verbindet gute Erinnerungen mit der Kult-Rennstrecke. © OREL COMMUNICATION Umso mehr freue ich mich, dass mir Red Bull die Chance gibt bei „Red Bull Formula Nürburgring“ auf die Nordschleife abzubiegen. Sebastian Vettel

Obwohl Vettel seine Rennhandschuhe zum Ende der Saison 2022 an den Nagel hängte, lässt es sich der Heppenheimer nicht nehmen, für Red Bull Formula Nürburgring erneut in das Cockpit zu steigen .

1 Min Sebastian Vettel Red Bull Formula Nürburgring Announcement Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel steigt für Red Bull Formula Nürburgring erneut ins Cockpit des Red Bull RB7.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Vettel wird für einen Show-Run mit mit seinem Weltmeisterboliden RB7 an den Start gehen, der mit E-Fuel über die Nordschleife jagt. Für Vettel, der in der Saison 2013 erstmals den Großen Preis von Deutschland auf dem Nürburgring gewann, eine ganz besondere Ehre :

Für Red Bull Formula Nürburgring steigt Vettel erneut ins Cockpit. © OREL COMMUNICATION Es wird auf jeden Fall ein riesiger Spaß meinen RB7 - getankt mit E-Fuel - auf der Nordschleife im Rahmen eines Showruns zu fahren. Sebastian Vettel

06 Was ist Red Bull Formula Nürburgring?

Red Bull Formula Nürburgring © Red Bull

Mit Red Bull Formula Nürburgring bringen wir die Formel 1 zurück auf die vielleicht berühmteste und gefährlichste Rennstrecke der Welt : die Nürburgring Nordschleife.

Freu dich am 09. September im Rahmen der 12h Nürburgring auf einzigartige Show-Runs , internationale Stars des Motorsports auf zwei und vier Rädern zum Anfassen, Event-Zonen und vieles mehr oder schlendere einfach gemütlich durch das geöffnete Fahrerlager . Neben den Formel-1-Show-Runs erwarten dich bei Red Bull Formula Nürburgring auch Drift- und Nascar-Einlagen und weitere Show-Highlights.

07 Gibt es noch Tickets für Red Bull Formula Nürburgring?

Der Andrang ist genauso legendär wie das Event. Red Bull Formula Nürburgring ist mit 30.000 Tickets restlos ausverkauft . Aber du kannst trotzdem von 10:30 bis 14:30 Uhr dabei sein - und zwar auf der Nordschleife. Ab sofort gibt es für das NLS-Highlight ‚12h Nürburgring PLUS‘-Tickets im Vorverkauf HIER .

08 Der Kurs von Red Bull Formula Nürburgring

Die Nürburgring Nordschleife ist eine der längsten und traditionsreichsten Rennstrecken der Welt . Bereits im Jahr 1951 gastierte die Formel 1 zum ersten Mal auf dem damals noch 22,81 km langen Kurs, ab 1984 ging das Fahrerfeld auf dem deutlich kürzeren Grand-Prix-Kurs an den Start.

In der aktuellen Form kommt die bereits im Jahr 1927 eröffnete Nordschleife noch immer auf eine Länge von knapp 21 Kilometern und umfasst ganze 73 Kurven , darunter die legendäre Steilkurve Caracciola-Karussell – benannt nach Rudolf Caracciola, der im Jahr 1928 das erste Automobil-Rennen auf der Strecke gewann.

Enorme Höhenunterschiede von bis zu 300 Metern , Steigungen von bis zu 18 Prozent und das wechselhafte Wetter in der Eifel machen die Nürburgring Nordschleife zu einer der anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt.

Die anspruchsvolle Rennstrecke verlangt selbst gestandenen Formel-1- und DTM-Piloten absolut alles ab, wie Alex Albon und Liam Lawson im folgenden Video beweisen:

09 Welche Fahrer sind bei Red Bull Formula Nürburgring dabei?

Freu dich im Rahmen dieses einzigartigen Events auf einige internationale Stars und Legenden des Motorsports auf zwei und vier Rädern in verschiedenen Klassen.

Den Red Bull RB7 kennt einer wie seine Westentasche: Immerhin führte der Bolide niemand geringeres als Sebastian Vettel zu seinem zweiten Weltmeistertitel.

Der Sieg beim Heimrennen 2013, für Vettel eine besondere Erinnerung © Getty Images / Red Bull Content Pool

Nachdem der viermalige F1-Weltmeister seine Rennhandschuhe zum Ende der Saison 2022 endgültig an den Nagel hing, lässt es sich der Deutsche nicht nehmen, für Red Bull Formula Nürburgring noch einmal im Cockpit seines "Kinky Kylie" getauften Rennwagens Platz zu nehmen.

Auch nach seinem Karriereende in der Formel 1 ist Vettel dem Motorsport treu geblieben und setzt sich weiterhin für umweltfreundliche Maßnahmen ein.

Motorsport ist meine Leidenschaft. Es ist mir wichtig, zu zeigen, dass Rennwagen genauso gut und schnell mit synthetischem, also CO2-neutralem, Kraftstoff fahren können. Und das schon heute! Sebastian Vettel

Nachdem sich Daniel Ricciardo vor kurzem die Mittelhand gebrochen hat, kann er leider nicht bei Red Bull Formula Nürburgring dabei sein. Wir wünschen gute Besserung! Ihn ersetzt David Coulthard .

Heiß auf den Nürburgring ist zudem der 23-jährige Japaner Yuki Tsunoda , der Sebastian Vettel aus der Formel 1 kennt. Tsunoda klemmt sich für einen Show-Run hinter das Lenkrad des GT3-Boliden Honda NSX GT3 Evo .

Ihn erinnert die Kult-Rennstrecke in der Eifel an den Kurs von Suzuka, Heimat des Großen Preis von Japan in der Formel 1:

Es ist ein eher klassisches Streckendesign, sehr herausfordernd und mit vielen Höhenunterschieden. So ähnlich wie Suzuka. Ich freue mich sehr, denn ich bin noch nie zuvor auf dem Nürburgring gefahren. Yuki Tsunoda

Hinzu kommen zwei absolute Legenden der Formel 1, die sich auf eine Rückkehr an den Nürburgring freuen: Gerhard Berger und Ralf Schumacher waren im Jahr 1997 noch gemeinsam in der Formel 1 aktiv und bringen es zusammen auf 16 Siege und 714 WM-Punkte. Langstreckenfahrer Matthias Lauda wird im ikonischen Ferrari 312 B3 aus der Saison 1974 Platz nehmen, mit dem sein Vater NIki Lauda Platz 2 in der Konstrukteursmeisterschaft einfuhr.

Mit Carrie Schreiner ist eine der vielversprechendsten Rennfahrerinnen Deutschlands bestätigt, die das prominent besetzte Line-up ergänzt. Außerdem wird Jos Verstappen , der Vater des aktuelle F1 -Champions Max Verstappen, mit einem Ford Supervan 4.2 auf der Müllenbachschleife fahren.

Daneben können sich die Zuschauer auf ein BMW-Fahrerfeld mit Jens Klingmann (BMW M3 E30), Philipp Eng (BMW Z4 GT3), Leopold Prinz von Bayern (BMW M1 Pro Car) und Markus Flasch (BMW V12 LMR) freuen. Die Gruppe der GT-Cars ergänzen Bernhard Auinger (Porsche GT2 Clubsport RS), Patrick Friesacher (Toyota Nascar) und einer von Deutschlands bekanntesten PS-Influencern Gercollector (McLaren Senna).

Für ein atemberaubendes Show-Programm im Auto sorgen die Red Bull Driftbrothers , die den Nürburgring zum qualmen bringen. Beeindruckende Show-Acts und unglaubliche Stunts erwarten dich auch von den Bike-Profis Adrian Guggemos , Aras Gibieža und Luc Ackermann die für das Event ihre besten Tricks mit in die Eifel bringen.