Spektakuläre Wasser-Festspiele in der Salzburger Altstadt. Dort, wo sonst die Jedermann-Rufer zu hören sind, waren am vergangenen Sonntag die Fußball-Fans die lautstarken Unterstützer der Teams, die sich beim letzten Qualifier von

am Kapitelplatz ihren Startplatz für das Weltfinale in Leipzig sichern wollten. Während Österreichs Straßenfußballer:innen am Samstag noch bei absolutem Kaiserwetter und sommerlichen Temperaturen brillierten, sorgte das Wetter bei den National Finals am Sonntag für ein nasses Finale des Kleinfeldfußball-Turniers mitten in Salzburg. Die Teams, die sich in den beiden Qualifikationsturnieren in Wien und Salzburg ihren Platz bei den National Finals gesichert hatten, zeigten sich am Sonntag allerdings wetterfest und zauberten auch auf rutschigem Geläuf. Nach einem fulminanten Final-Turnier setzte sich das Team One Touch die Krone in Österreich auf und checkte mit diesem Erfolg für das Weltfinale in Leipzig ein.