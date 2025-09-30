Red Bull Four 2 Score: Salzburg wird zur Kleinfeldfußball-Hauptstadt

Stellt euch vor, ihr steht mitten in der Salzburger Altstadt. Die Festung Hohensalzburg thront über euch, die Glocken des Salzburger Doms klingen noch in den Ohren – und hier im Herzen Salzburg verwandelt sich der Kapitelplatz für das Red Bull Four 2 Score World Final zur Fußballarena. Am Sonntag, den 5. Oktober 2025 geht es für die besten internationalen Kleinfeldfußball-Athlet:innen aus über 20 Nationen von 10.00 bis 15.00 Uhr um nicht weniger als die World Champions Titel in den Kategorien "Mixed" und "Women". Unser Tipp: Lasst euch diesen Fußball-Leckerbissen nicht entgehen – der Eintritt ist frei, beste Stimmung inklusive!

"Eine eigene Fußballarena direkt im Herzen der Salzburger Innenstadt, wo normalerweise die Festspiele und andere kulturelle Events ihre große Bühne haben, ist schon einzigartig." Alex Schlager, Tormann FC Red Bull Salzburg

Die Vorfreude ist groß – auch bei FC Red Bull Salzburg Tormann Alex Schlager: "Eine eigene Fußballarena direkt im Herzen der Salzburger Innenstadt, wo normalerweise die Festspiele und andere kulturelle Events ihre große Bühne haben, ist schon einzigartig. Ein modernes Format in einem würdigen Rahmen – für das große Finale ist alles angerichtet: Spannung, Unterhaltung und trickreicher Kleinfeldfußball. Für die beiden österreichischen Teams wird das World Final ein echtes Highlight mit Weltformat, auch wenn die Konkurrenz 2025 groß sein wird."

01 Die Kleinfeldfußball-Welt zu Gast in Salzburg

Salzburg ist bereit für ein Fußball-Spektakel der Extraklasse. Am 4. und 5. Oktober 2025 verwandelt sich Salzburg in die internationale Hauptstadt des Kleinfeldfußballs: Das Red Bull Four 2 Score World Final bringt die besten Teams der Welt zusammen – und mit ihnen Tempo, Technik und pure Leidenschaft.

Das Red Bull Four 2 Score World Final findet im Herzen Salzburgs statt © Lukas Pilz / Red Bull Content Pool

20 Teams auf aller Welt reisen nach Österreich, um die internationale Krone im Kleinfeldfußball zu erobern. Das Rezept ist so simpel wie spektakulär: vier gegen vier, keine Torhüter, zehn Minuten Vollgas – und Tore in der ersten und letzten Minute zählen doppelt. Während am Samstag in der Red Bull Akademie die Gruppenphase ausgespielt wird, wechseln die besten internationalen Teams für die K.o.-Spiele am Sonntag in die Salzburger Altstadt. Ab 10.00 Uhr wird es auf dem Kapitelplatz heiß hergehen und um jedes Tor gekämpft. Um ca. 15.00 Uhr wird feststehen, welche Teams über den Titel jubeln dürfen. Und die Übergabe der Sieger-Trophäen könnte kaum stimmungsvoller geplant sein – denn diese steigt in der Halbzeitpause des Bundesliga-Krachers FC Red Bull Salzburg gegen SK Rapid Wien. "Wir Spieler leben für internationale Spiele – das Messen mit den Besten der Welt", beschreibt Franz Krätzig vom FC Red Bull Salzburg das besondere Flair von internationalen Duellen. "Egal ob am Groß- oder am Kleinfeld: Es geht um Fußball, und der hat eine stark verbindende Wirkung, egal wo man rund um den Globus hinsieht. Es ist immer etwas Besonderes, weil genau diese Duelle den Fußball ausmachen. Dass so ein Weltfinale wie Red Bull Four 2 Score nun mitten in Salzburg stattfindet, macht die Sache umso spannender.“

"Was die Teams da oftmals im Kleinfeld zeigen, ist schon gehobene Fußballkunst.“ Andreas Ulmer, ehemaliger Fußballprofi des FC Red Bull Salzburg

Das Red Bull Four 2 Score World Final ist aber nicht nur ein Sport-Highlight, die internationalen Teams sollen auch das Drumherum erleben und genießen. Sie verbringen eine ganze Woche in der Mozartstadt, entdecken Stadt und Kultur. "Salzburg bietet nicht nur eine atemberaubende Kulisse, sondern auch ein kulturelles Umfeld, das perfekt zum Spirit von Red Bull Four 2 Score passt. Diese Woche soll neben dem sportlichen Highlight World Final definitiv allen in Erinnerung bleiben“, erklärt Johannes Ertl, Sports Director von Red Bull Four 2 Score.

"Ich habe im Fußball während meiner Karriere schon sehr viele Spieler gesehen, die unglaubliche Dinge am Ball können und somit einen hohen Unterhaltungswert für Fans haben. Aber was die Teams da oftmals im Kleinfeld zeigen, ist schon gehobene Fußballkunst“, betont der langjährige Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer, der sich das World Final in Salzburgs Innenstadt nicht entgehen lassen wird.

02 Die Teams

Mixed/Male-Teams Female-Teams Team Österreich (Ballers de la Calle) Team Österreich (FC Soccergirls) Team Kanada Team Brasilien Team Kolumbien Team Kanada Team Kroatien Team Ägypten Team Ägypten Team Frankreich Team Deutschland Team Deutschland Team Ghana Team Kuwait Team India Team Mexiko Team Ungarn Team Oman 1 Team Japan Team Oman 2 Team Kasachstan Team Portugal Team Kuwait Team USA Team Malediven Team Mexiko Team Niederlande Team Oman 1 Team Oman 2 Team Portugal Team Türkei Team USA Team Usbekistan 1 Team Usbekistan 2 Team Sean Garnier Global Ballers

03 Der Zeitplan

Datum Spielort Samstag, 04.10.2025 Gruppenphase | Red Bull Akademie Sonntag, 05.10.2025 von 10.00 bis 15.00 Uhr K.-o.-Spiele | Kapitelplatz Salzburg

04 Österreichs Hoffnungsträger

Für die Gastgebernation Österreich ist der Traum vom Titel zum Greifen nah – denn die rot-weiß-roten Teams rechnen sich Chancen auf den ganz großen Coup aus. Die "Ballers de la Calle“, die beim Red Bull Four 2 Score World Final als "Team Austria“ an den Start gehen werden, haben sich schon längst einen Namen in der internationalen Szene gemacht. 2023 Weltmeister, 2024 im Halbfinale – nun wollen Stefan Federer, Ilyas Ikache, Eugen Rexhepi, Kenan Sejdic und Julian Feiser vor heimischem Publikum wieder voll abliefern.

"Wir greifen jedes Jahr den Titel an. Vor heimischer Kulisse ist die Vorfreude noch einmal eine Schippe größer. Für uns ist das Red Bull Four 2 Score World Final kein Druck, sondern pure Freude – wir lieben den Sport und genießen es, unsere Leidenschaft vor so einem Publikum zeigen zu können. Unser Ziel ist klar: wieder unter die besten vier – und wenn alles passt, der ganz große Wurf“, betont Kleinfeld-Zangler Kenan Sejdic. Nachsatz: "Wir haben uns über die Jahre einen Namen gemacht und treten mit großem Selbstvertrauen an. Das Niveau ist aber sehr hoch, man kann sich keine Fehler erlauben. Eines ist klar: Jeder, der sich das Spektakel entgehen lässt, ist selbst schuld!“

Doch Österreich setzt 2025 nicht nur in der Mixed-Kategorie ein kräftiges Zeichen: Zum ersten Mal hat sich auch ein Female-Team für den finalen internationalen Showdown qualifiziert. Sabina Milovanovic, Sandra Reischer, Virginia Spahic, Tatjana Ivanovic und Desiree Wiener ("FC Soccergirls“) haben sich ihren Platz hart erarbeitet und wollen zeigen, dass Kleinfeldfußball längst kein reines Männer-Terrain ist.

Sabina Milovanovic blickt voller Stolz in Richtung Salzburg: "Dass wir als erstes österreichisches Frauenteam bei einem World Final von Red Bull Four 2 Score dabei sind, bedeutet uns unglaublich viel. Wir haben hart für diesen Moment gearbeitet und wollen beweisen, dass Kleinfeldfußball auch für uns Frauen ein perfektes Format ist. Salzburg bietet uns eine Bühne, die Tradition und Moderne verbindet – genau hier wollen wir uns von der besten Seite zeigen und ein Zeichen für alle Mädchen und Frauen setzen, die fußballverrückt sind.“

05 Wer zählt zu den Favorit:innen?

Stefan Federer und seine Teamkollegen gewannen 2023 den Titel © Marcel Lämmerhirt / Red Bull Content Pool

Die Konkurrenz ist allerdings gewaltig: Titelverteidiger Niederlande (Mixed) und Brasilien (Frauen) reisen als Favoriten an, dazu sorgt Soccer-Freestyler Séan Garnier (FRA) mit seinem handverlesenen internationalen Team für zusätzliche Spannung. "Wenn die Holländer wieder so auftreten wie 2024, wird das ein harter Brocken. Aber wir sind bereit, jeder Gegner ist für uns schlagbar – dieses Mindset haben wir in uns“, zeigen sich die World Champions um Stefan Federer von 2023 selbstbewusst.

06 Red Bull Four 2 Score: Der Modus

Red Bull Four 2 Score bietet den passionierten Kicker:innen aus 5 Kontinenten ein einzigartiges Turnierformat und jede Menge Action. Es handelt sich dabei um eine 4-gegen-4-Kleinfeldfußball-Serie, gespielt in jeweils 10 Minuten und ohne Torwart. Hier gilt es vor allem, Tore zu schießen, wenn es darauf ankommt. Treffer, die in den ersten und letzten 60 Sekunden eines Spieles erzielt werden, zählen doppelt!