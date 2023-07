Red Bull FTW: Triff deine Esports-Stars!

Sei bereit für das Gaming-Event des Jahres. Bei Red Bull For The Win haben 9 Talente aus Österreich die Chance sich in CS:GO, LoL und Rocket League zu beweisen und gegen eSport-Profis anzutreten.

In League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive und Rocket League treffen sie jeweils auf ein professionelles Team von NiP, AF und BIG und können zeigen, ob sie mit den Größen in ihrem Spiel mithalten können. Wer gibt das Tempo an, wer dominiert den Spielfluss und wie geht der große Clash, David gegen Goliath aus?