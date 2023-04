Red Bull Gameball Royale - die Highlights

01 Epischer Sieg von Team Amar

Team Amar sicherte sich den begehrten Titel als Red Bull Gameball Royale Champion. Mehr als 30 Creator:innen traten in 4 Teams unter der Leitung von Amar, Jasmin Gnu, Papaplatte und Rewinside auf dem interaktiven LED- Spielfeld in der Sporthalle Hamburg an. Red Bull Gameball Royale ist eine einzigartige Mischung aus klassischem Ballsport Dodegaball und Battle Royale Elementen. Über 100.000 Sport- und Gamingfans sahen das Event live im Stream und erlebten wie 2.000 begeisterte Zuschauer vor Ort die 30 Creator für ihre zielgenauen Würfe, akrobatische Ausweichmanöver und spannende Matches feierten.

Wenn du die Dodgeball Matches verpasst hast, kannst du dir das Event im Nachgang hier ansehen:

Red Bull Gameball Royale: Dodgeball mit Battle-Royale Elementen à la Fortnite & PUBG:BATTLEGROUNDS!

Was für ein sensationelles Event, die Stimmung in Hamburg ist überragend. Steven Gätjen

8 Matches Dodgeball, über 2 Stunden reine Spielzeit, 4 starke Teams. Während der intensiven Dodegball Matches gaben alle Teilnehmer:innen ihr Bestes um zu gewinnen. Doch am Ende konnte sich nur ein Team den begehrten Red Bull Gameball Royale Titel und den Pokal sichern: Captain Amar und sein Team um EliasN97, inscope21, NiklasWilson, Sidney, Trymacs, Rezon und Vadeal gewannen das Finale gegen Team Rewinside mit 3 zu 1.

Ihr habt hier Stimmung gemacht wie 50.000 Leute. Uns hat das heute so viel Spaß und Freude gemacht. Amar Al-Naimi

02 Video Highlights

7 Min Die Tageshighlights Erlebe die Tageshighlights bei Red Bull Gameball Royale mit Moderatorin Ollimee.

03 Recap der Gruppenphase

Schon beim ersten Spiel des Tages gibt Team Amar das Tempo vor. Sie treffen auf Team Gnu, welches sehr schnell in Unterzahl gerät und den ersten Satz abgeben muss. Defensiv gibt sich Team Amar stark, fängt zahlreiche Bälle und verwandelt diese mit Abwürfen direkt in doppelte Eliminierungen. 2:0 Team Amar vs Team Gnu

In Spiel Nummer 2 sind es die Mannschaften von Rewi und Papaplatte, die aufeinandertreffen. Es beginnt ausgeglichen, mit Eliminierungen auf beiden Seiten, doch gegen Ende des ersten Satzes zerfällt Team Papaplatte. Team Rewi findet sich im Gegenzug in Satz zwei rasch in Unterzahl, das Spiel scheint verloren, doch blitzschnelle Catches von Aditotoro und HoneyPuu drehen die Partie. 2:0 Team Rewi vs Team Papaplatte

Captain Papaplatte möchte gegen Team Amar den ersten Sieg einfahren. Satz 1 ist eingangs ausgeglichen, doch relativ schnell zeichnet sich ab, dass es nicht genügt für den Punkt. Auch im zweiten Satz sind Team Amar beeindruckend stark und stehen zum Schluss mit voller Mannschaft auf dem Spielfeld. 2:0 Team Amar vs Team Papaplatte

Das Spiel zwischen den Teams von Gnu und Rewi beginnt mit Respekt auf beiden Seiten und lange Zeit ist nicht klar, wer sich den ersten Punkt holen wird. Doch mit dem Schrumpfen der Zone schleichen sich Fehler bei Team Gnu ein, sodass man den ersten Satz abgibt. Im zweiten Satz lebt die Hoffnung durch Baso lange weiter, am Ende reicht jedoch der Revive nicht, um das Moment zu drehen. 2:0 Team Rewi vs Team Gnu

Wer muss gehen, wer darf weiter? Das ist die Frage im Kellerduell zwischen Team Papaplatte und Team Gnu. Der erste Satz ist geprägt von gegenseitigem Abtasten. Lange Zeit gelingt keiner Seite eine echte Überzahl, doch zum Schluss steht Maxim alleine auf dem Feld und muss den ersten Punkt abgeben. Motiviert geht Team Papaplatte in den zweiten Satz und auch dieser endet in einer kleinen Zone mit Maxim als Last Man Standing. 2:0 Team Papaplatte vs Team Gnu

Nach der Gruppenphase stehen nur noch 3 Teams auf der Matte und die liefern sich einen regelrechten Schlagabtausch vor 20.000 Zusehern bei Twitch. Erlebt die packenden Finalspiele, witzige Interviews und noch mehr im VOD von Red Bull Gameball Royale.

04 Worum geht’s?

Es kracht beim sportlichen Klassentreffen zwischen Amar, Gnu, Rewi und Papaplatte. Die vier Creators stehen auf der Matte, um ihre ganz spezielle Version von Dodgeball auszutragen. Garniert mit Battle Royale Regeln, findet ihr Turnier auf einem hochmodernen LED-Spielfeld statt, bei dem das Gesetz des Agileren entscheidet. 30 befreundete Creator:innen stärken den Captains dabei den Rücken und sweaten gemeinsam als Teams um Sieg und Niederlage. Das ist Red Bull Gameball Royale!

05 Die vier Teams

Diese Creators führen die Mannschaften des Turniers an. Zusätzlich holen sie sich Verstärkung von über 20 Freund:innen aus der deutschen Gaming-Szene. Hier nun die volle Liste aller Teilnehmer:innen.

TEAM Gnu: Alea, Baso, Fabian Siegismund, Imke Salander, Maxim, Sterzik, Vlesk

TEAM Rewi: aditotoro, Chefstrobel, Felix von der Laden, Fibii, HoneyPuu, LetsHugo, Marc Eggers, Regina Hixt

TEAM Papaplatte: CrispyRob, Filow, Henke, Luis, Nova, Rumathra, Tomatolix

TEAM Amar: EliasN97, inscope21, NiklasWilson, Sidney, Trymacs, Rezon, Vadeal

Wer macht mit bei Red Bull Gameball Royale? Sagen wir euch demnächst! © Red Bull

06 Wie wird gespielt?

Im Gegensatz zu klassischem Dodgeball wird bei Red Bull Gameball Royale mit bis zu drei Bällen zeitgleich abgeworfen. Die Spieler werden in Sachen Reaktionsvermögen und Motorik auf jeden Fall an ihre Grenzen gebracht. Denn auf der LED-Spielfläche tauchen immer wieder Items auf, die die Mannschaften für sich beanspruchen und als Buff nutzen können.

Zone: Das Spielfeld verkleinert sich mehrfach mit Ablauf der Zeit – gilt für beide Teams

Extraball: das Team erhält für einen Wurf einen Extraball

Shield Barrier: das Team, das Shield Barrier aktiviert, erhält Immunität beim nächsten Treffer

Revive: das Team kann einen beliebigen, bereits ausgeworfenen Spieler zurück ins Spiel holen

Expander: das Team darf für 10 Sekunden wieder die gesamte Spielfeldhälfte nutzen

Die Items von Red Bull Gameball Royale sorgen für Buffs © Red Bull