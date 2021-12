Markus Berger schnappt sich seine Red Bull Illume Trophäe

Hi Markus! Vor wenigen Augenblicken hast du erfahren, dass du bei Red Bull Illume mit deinem genialen Shot die Kategorie "Playground by WhiteWall" für dich entschieden hast. Erstens: Gratuliere dir zu diesem sensationellen Foto! Und zweitens: Wie fühlt es sich an?

Ich bin richtig happy, ich kanns noch gar nicht so richtig realisieren. Ich stecke so viel Leidenschaft in jedes Shooting und jedes Foto, dass mir diese Auszeichnung echt viel bedeutet. Auch, weil ich weiß, wie intensiv sich die Red Bull Illume Jury mit den eingereichten Fotos auseinandersetzt. Das macht diesen Preis besonders wertvoll für mich. Ich will mich auch bei meiner Frau und meinen beiden Kids bedanken. Meine Familie ist mir sehr wichtig, grounded mich und gibt mir den so wichtigen Rückhalt.

Wir hatten ein Client Shooting mit Wakeboarder Dominik Hernler in einer Eishöhle unter dem Hintertuxer Gletscher. Beim Location Scout einen Tag vorher ist die Idee entstanden, dass wir nach dem geplanten Shooting versuchen, diesen Shot einzufangen, den ich mir in den Kopf gesetzt hatte. Es war dunkel, richtig kalt ich war komplett durchnässt. Echt ein großes Dankeschön an Dominik Hernler und die Crew! Nach drei Stunden im eiskalten Wasser war es eine echte Challenge, komplett durchgefroren im richtigen Moment den Fokuspunkt zu finden und den Auslöser zu drücken. Ich war echt happy, als ich danach am Screen gesehen habe, dass der Shot so geklappt hat, wie ich es mir erhofft hatte.

Was macht dieses Foto für dich so unique?

Die Kombination aus der Location und den extremen äußeren Umstände war schon eine unglaubliche Herausforderung. Man musste bei jedem Schritt überlegen, wo man hinsteigt. Wenn man vom Bauch abwärts nichts mehr spürt vor Kälte und die Kamera eigentlich nicht mehr funktioniert, weil sie komplett nass ist ... Doch diese Situationen erfordern viel Leidenschaft für das, was man tut. So kann man sein Glück herausfordern, denn ich konnte der Kamera noch zwei Shots entlocken – und einer davon lässt mich heute die Red Bull Illume Trophäe in den Händen halten.

Jeder Mensch hat seine eigene Sichtweise auf die Dinge, die ihn umgeben. Als Fotograf hat man die Chancen, anderen zu zeigen, wie man die Welt sieht. Jedes Foto repräsentiert den persönlichen Blickwinkel auf Personen, Objekte oder die Natur. In einer Welt, die von Bildern überflutet wird, ist es wichtiger denn je, einen persönlichen Bezug zu den Projekten zu haben und den Geschichten eine persönliche Note zu verleihen. Nur so werden sie interessant und vor allem glaubwürdig. Darum sind Fotos sehr persönlich und mit vielen Emotionen behaftet und es ist umso interessanter die Reaktionen von Menschen zu erleben, die diese Fotos dann betrachten.

