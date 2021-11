Red Bull Kumite Las Vegas - Alle Sieger des Fighting Game-Events

Red Bull Kumite The iconic fighting game invitational makes its …

Am 13. und 14. November fand im Caesar’s Palace das Red Bull Kumite Las Vegas statt. Die aktuelle Auflage des renommierten Red Bull-Invitationals bot Spielern die Gelegenheit sich in den Titeln Tekken 7, Guilty Gear Strive und Street Fighter V zu messen. Am Ende konnten allerdings nur drei Spieler an der Spitze stehen. Hier sind die Champions des Red Bull Kumite Las Vegas.