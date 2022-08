Die 10 schwierigsten Tricks von Red Bull LEDGEnd 2022

Aus einem Bigspin oder Bigspin Flip heraus in einen Backside Tailslide zu kommen, ist eine technische Meisterleistung. Das beherrschen nur sehr wenige Leute, da man es schaffen muss, das Board so weit vom Boden aufsteigen zu lassen, dass man auf das Ledge hinaufkommt und nicht nur dagegenspringt. Das gestaltet sich in den meisten Fällen schwieriger als gedacht.

Aus einem Bigspin oder Bigspin Flip heraus in einen Backside Tailslide zu kommen, ist eine technische Meisterleistung. Das beherrschen nur sehr wenige Leute, da man es schaffen muss, das Board so weit vom Boden aufsteigen zu lassen, dass man auf das Ledge hinaufkommt und nicht nur dagegenspringt. Das gestaltet sich in den meisten Fällen schwieriger als gedacht.

Aus einem Bigspin oder Bigspin Flip heraus in einen Backside Tailslide zu kommen, ist eine technische Meisterleistung. Das beherrschen nur sehr wenige Leute, da man es schaffen muss, das Board so weit vom Boden aufsteigen zu lassen, dass man auf das Ledge hinaufkommt und nicht nur dagegenspringt. Das gestaltet sich in den meisten Fällen schwieriger als gedacht.