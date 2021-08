Red Bull LEDGEnd 2021: Tech-Skate-Feuerwerk auf der Wiener Donauinsel

Schon die Warm-Up Session hat gezeigt, dass es am Wiener Copa Beach Plaza richtig zur Sache gehen wird und die Vorahnung hat sich bestätigt! Drei Heats á 40 Minuten - vier Rider pro Heat - ein entspanntes Format, das jedem Teilnehmer die Zeit gibt, die besten Tricks auf die Ledge zu bringen. Mit dem ersten Trick startete die Stoppuhr und die geladenen Skater griffen sofort so tief in die Trickkiste, als gäbe es kein Morgen. Bei brütender Hitze ging es zur Sache und niemand hielt auch nur ein bisschen zurück – immerhin ging es um nur vier begehrte Finalspots. Trick für Trick wurde an der Ledge abgeliefert und die illustre Judges-Runde – Martin Fehrer, Daniel Spiegel und Patricc Wolf – kam mit dem Schreiben gar nicht mit.

So einfach das Prinzip, so einfach ist auch der heat draw.

Die Jungs lieferten quer durch die Bank ab und jeder einzelne Rider brachte seinen eigenen speziellen Style mit in die Hauptstadt. Eine Ledge, 12 verschiedene Arten Skateboard zu fahren – schöner geht es wohl kaum! Danke an

Die Jungs lieferten quer durch die Bank ab und jeder einzelne Rider brachte seinen eigenen speziellen Style mit in die Hauptstadt. Eine Ledge, 12 verschiedene Arten Skateboard zu fahren – schöner geht es wohl kaum! Danke an Michael Heindl, Felix Dorfner, Levi Löffelberger, Luka David Hornyanszky, Fabian Trojer, Simon Stricker, David Klaus, Marco Kada, Emanuel Bacchiocchi, Livio Tomasetti, Nico Samaniego, David Mihalyfi – und alle, die sich der vier-wöchigen Instagram-Quali gestellt haben und heuer den Cut (noch) nicht geschafft haben.

ließen keine Minute ungenützt und griffen von Anfang an extrem tief in ihre unendlich große Trickkiste!

Nach drei Heats gings für vier Fahrer ins Finale, das eine ganze Stunde abgespacter Tech-Schnitzlerei zu Tisch, oder besser gesagt, die mittlerweile legendäre Copa Beach Ledge, brachte. Levi Löffelberger, Michael Heindl, Fabian Trojer und Felix Dorfner ließen keine Minute ungenützt und griffen von Anfang an extrem tief in ihre unendlich große Trickkiste!

60 Minuten durften die vier ihr ganzes Können zeigen! Die Euphorie steigerte sich bis zur letzen Finalminute als alle vier back to back Tricks hinstellten, dass den Zuschauern vor Ort die Münder offen stehen blieben. Spuren von Müdigkeit waren nach einem langen heißen Tag zu erkennen, doch der Geist ist bekanntlich stärker als der Körper und so pushten die Finalisten weit über das Limit - Trickniveau und Durchhaltevermögen!

