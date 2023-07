LE(D)GEndäres Spektakel – das war Red Bull LEDGEnd 2023 🔥

Die naheliegende Vermutung, in den letzten Jahren alles erdenklich Mögliche an verrückten Ledge-Tricks gesehen zu haben, wurde mit dem vierten Durchgang von Red Bull LEDGEnd erneut widerlegt. Noch krassere Kombinationen, längere Grinds und smoothere Slides zogen sich wie ein roter Faden durch den spektakulären Tag und versetzten sowohl Publikum, als auch Judges in Staunen. Nach mehreren intensiven Heats in der Qualifikationsrunde, im Semi-Finale sowie im Grand Finale können wir mit Stolz verkünden: Die Ledge war on fire! 🔥