Red Bull LEDGEnd: Die Finalisten 2021

Red Bull LEDGEnd ist Ledge-Skaten auf höchstem Niveau und auch heuer wählt Philipp Carl Riedl wieder eine hochkarätige Runde an Skatern aus, die dann am 31. Juli 2021 die Ledge am Copa Beach Plaza in Wien nach allen Regeln der Kunst bearbeiten wird. Die Qualifikation läuft über Instagram und redbull.com/ledgend - und zwar richtig einfach: