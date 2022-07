Genau genommen war das von 2007 bis 2012 – also über 5 Jahre lang. Das war für mich ein Herzensprojekt und ich habe sehr viel persönliche Energie hineingesteckt. Mit einer Familie und einem „echten“ Beruf ist das etwas komplett anderes - jetzt habe ich die Ressourcen für so etwas nicht mehr (lacht). Als ich damals noch 10 Stunden pro Tag, an 7 Tagen die Woche unterwegs skaten war und meine Kamera mithatte, habe ich nebenbei Fotos geschossen oder bin selbst am Board gestanden. Da war das ein recht logischer Schritt, das ganze Material in ein Magazin zu gießen. Aber offen gestanden kann ich mir kein Revival vorstellen.

Umso cooler finde ich es dann aber, dass es in ganz Europa in so gut wie jeder Großstadt kleinere Magazine gibt, die in der gleichen Tradition wie das Trottoir angefangen oder umgesetzt wurden. Was mir auch gefällt ist, dass durch die Vielfalt an Heften neue Blickwinkel präsentiert werden und der Szene eine erweiterte Plattform zur Verfügung gestellt wird.