Red Bull LEDGEnd

, ehemals als Schuster bekannt, mit größtem Vergnügen. Philipps Liebe zu hochtechnischem Trick-Geballere hat ihn nun dazu veranlasst einen ganz speziellen Contest auszurufen und all die Liebhaber fein gewachster Betonledges dürfen sich dabei so richtig austoben:

Am 1. August 2020 ist es soweit und eine illustre Runde aus handverlesenen Skatern darf zeigen, was sie auf den Gebieten Style, Tech, Innovation und Kreativität in petto hat. Der neu eröffnete Copa Beach Plaza Skatepark in Wien bietet dafür die perfekte Arena und schon jetzt kannst du dich anmelden, um bei diesem Wochenende, an dem ein Trick-Feuerwerk vom Feinsten abgebrannt wird, mit am Start zu sein. Endlich wieder ein Skate-Contest für Wien, also mach mit und sag deinen Freunden bescheid, denn auch das Zuschauen verspricht jede Menge Entertainment und Adrenalin!