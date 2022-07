In den Köpfen der Judges von Red Bull LEDGEnd

Neben den zahlreichen Skatern, die am 23. Juli 2022 beim Red Bull LEDGEnd am Copa Beach auf der Wiener Donauinsel sein werden, haben wir eine - in ihrer Konstellation bereits bekannte - Top-Jury zusammengestellt. Sie werden die Aufgabe übernehmen, den Technik-Wahnsinn strukturiert zu bewerten und den diesjährigen Gewinner zu küren. Jeder von ihnen hat die österreichische Skateszene auf seine eigene Art geprägt und verdient in jedem Fall eine kurze Vorstellung. Sie werden uns außerdem darüber aufklären, welche To-Do’s man in der wahrscheinlich wichtigsten Rolle des Tages hat und worauf sie besonders viel Wert legen.

Neben den zahlreichen Skatern, die am 23. Juli 2022 beim Red Bull LEDGEnd am Copa Beach auf der Wiener Donauinsel sein werden, haben wir eine - in ihrer Konstellation bereits bekannte - Top-Jury zusammengestellt. Sie werden die Aufgabe übernehmen, den Technik-Wahnsinn strukturiert zu bewerten und den diesjährigen Gewinner zu küren. Jeder von ihnen hat die österreichische Skateszene auf seine eigene Art geprägt und verdient in jedem Fall eine kurze Vorstellung. Sie werden uns außerdem darüber aufklären, welche To-Do’s man in der wahrscheinlich wichtigsten Rolle des Tages hat und worauf sie besonders viel Wert legen.

Neben den zahlreichen Skatern, die am 23. Juli 2022 beim Red Bull LEDGEnd am Copa Beach auf der Wiener Donauinsel sein werden, haben wir eine - in ihrer Konstellation bereits bekannte - Top-Jury zusammengestellt. Sie werden die Aufgabe übernehmen, den Technik-Wahnsinn strukturiert zu bewerten und den diesjährigen Gewinner zu küren. Jeder von ihnen hat die österreichische Skateszene auf seine eigene Art geprägt und verdient in jedem Fall eine kurze Vorstellung. Sie werden uns außerdem darüber aufklären, welche To-Do’s man in der wahrscheinlich wichtigsten Rolle des Tages hat und worauf sie besonders viel Wert legen.

In wenigen Fällen gibt es ein Regulatorium, in dem festgelegt wird, wie zu beurteilen ist. Das ist häufig nur bei großen, “standardisierten” Contests der Fall. Im Wesentlichen ist es aber irrsinnig schwer, einen Sport beschreibbar und beurteilbar zu machen der sich zum einen, laufend weiterentwickelt und zum anderen von so vielen unterschiedlichen Faktoren abhängt. Es gibt manche Qualitäten und Blickwinkel, die man einfach nicht auf Papier bringen kann. Auch die (Un-)Ästhetik mancher Kombinationen kann man nicht in Worte fassen, “man sieht es einfach und hat es im Gespür”, betont unsere Jury.

In wenigen Fällen gibt es ein Regulatorium, in dem festgelegt wird, wie zu beurteilen ist. Das ist häufig nur bei großen, “standardisierten” Contests der Fall. Im Wesentlichen ist es aber irrsinnig schwer, einen Sport beschreibbar und beurteilbar zu machen der sich zum einen, laufend weiterentwickelt und zum anderen von so vielen unterschiedlichen Faktoren abhängt. Es gibt manche Qualitäten und Blickwinkel, die man einfach nicht auf Papier bringen kann. Auch die (Un-)Ästhetik mancher Kombinationen kann man nicht in Worte fassen, “man sieht es einfach und hat es im Gespür”, betont unsere Jury.

In wenigen Fällen gibt es ein Regulatorium, in dem festgelegt wird, wie zu beurteilen ist. Das ist häufig nur bei großen, “standardisierten” Contests der Fall. Im Wesentlichen ist es aber irrsinnig schwer, einen Sport beschreibbar und beurteilbar zu machen der sich zum einen, laufend weiterentwickelt und zum anderen von so vielen unterschiedlichen Faktoren abhängt. Es gibt manche Qualitäten und Blickwinkel, die man einfach nicht auf Papier bringen kann. Auch die (Un-)Ästhetik mancher Kombinationen kann man nicht in Worte fassen, “man sieht es einfach und hat es im Gespür”, betont unsere Jury.

You gotta give props where props are due - das ist am wichtigsten. Bei uns gibt es keine Freunderlwirtschaft.

You gotta give props where props are due - das ist am wichtigsten. Bei uns gibt es keine Freunderlwirtschaft.

You gotta give props where props are due - das ist am wichtigsten. Bei uns gibt es keine Freunderlwirtschaft.

Judges müssen außerdem Multitasking-Talente sein: sich gleichzeitig auf Schreiben, Bewerten und ständiges Re-Evaluieren zu konzentrieren ist gar nicht so einfach. Ein weiterer Anspruch ist es, so gut es geht herauszufiltern, ob die Tricks, die gemacht werden, dieselben wie aus vergangenen Wettbewerben sind. Wenn ein Run in einem vergangenen Contest zu einem "Stockerl-Platz" geführt hat, wird das in der Wertung berücksichtigt - es wäre den anderen Teilnehmern gegenüber nicht fair, wenn eine durchgetaktete, altbewährte Trick-Abfolge immer zum Sieg führt. Im Idealfall beobachten die Judges auch die allgemeine Skate-Entwicklung der Teilnehmer und können so noch besser einschätzen, ob sich jemand im Vergleich zu früheren Contests verbessert hat.

Judges müssen außerdem Multitasking-Talente sein: sich gleichzeitig auf Schreiben, Bewerten und ständiges Re-Evaluieren zu konzentrieren ist gar nicht so einfach. Ein weiterer Anspruch ist es, so gut es geht herauszufiltern, ob die Tricks, die gemacht werden, dieselben wie aus vergangenen Wettbewerben sind. Wenn ein Run in einem vergangenen Contest zu einem "Stockerl-Platz" geführt hat, wird das in der Wertung berücksichtigt - es wäre den anderen Teilnehmern gegenüber nicht fair, wenn eine durchgetaktete, altbewährte Trick-Abfolge immer zum Sieg führt. Im Idealfall beobachten die Judges auch die allgemeine Skate-Entwicklung der Teilnehmer und können so noch besser einschätzen, ob sich jemand im Vergleich zu früheren Contests verbessert hat.

Judges müssen außerdem Multitasking-Talente sein: sich gleichzeitig auf Schreiben, Bewerten und ständiges Re-Evaluieren zu konzentrieren ist gar nicht so einfach. Ein weiterer Anspruch ist es, so gut es geht herauszufiltern, ob die Tricks, die gemacht werden, dieselben wie aus vergangenen Wettbewerben sind. Wenn ein Run in einem vergangenen Contest zu einem "Stockerl-Platz" geführt hat, wird das in der Wertung berücksichtigt - es wäre den anderen Teilnehmern gegenüber nicht fair, wenn eine durchgetaktete, altbewährte Trick-Abfolge immer zum Sieg führt. Im Idealfall beobachten die Judges auch die allgemeine Skate-Entwicklung der Teilnehmer und können so noch besser einschätzen, ob sich jemand im Vergleich zu früheren Contests verbessert hat.