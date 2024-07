Red Bull LEDGEnd 2024: Coole Tech-Skate-Action mitten in Wien

Bei den Boys lieferte der bekannte marokkanische Skater Nassim Lachhab das perfekte Gesamtpaket bei

in Wien ab. Mit Highspeed Skateboarding, mit Tricks, die über die gesamte Länge des Ledges gingen, und einer Energie, dass bei jeder Landung die Erde zu beben schien, lieferte der 27-jährige Marokkaner die Show des Abends. Sein Trick-Feuerwerk riss über die 60 Minuten des Flutlichtfinales einfach nicht ab. Nur um ein paar Highlights seiner Performance zu nennen: nollie invert heelflip backside tailslide bs flip out, nollie heelflip fs tail slide heelflip out, sw invert heelflip 5-0 revert, switch heeflip fs smithgrind, bs tailslide 270 flip out ... noch Fragen? Mit dieser Performance war klar, Platz 1 ist besetzt. Doch auch Levi Löffelberger bewies, dass er ein wahrer Tech-Wizard ist. In der Kategorie „Technische Hirnverwindungen“ hatte der Salzburger die Nase klar vorne und skatete sich mit bigspinflip bs tailslide, fs crooked grind nollie bigspin heelflip out und crooked grind nollie 360 doubleflip auf einen starken zweiten Platz. Der Vorjahressieger

hatte wiederum eine ganz eigene Strategie und konzentrierte sich in erster Linie auf stylishes, schnelles und sauberes Skateboarding und sicherte sich mit bigspinn pupecki grind, fs 180 to switch crooked grind fs revert und halfcab flip nose manual to nosegrind popout Platz drei.