Globale Stars & Local Heroes: Das Red Bull Midsummer DJ-Line-up in Wien

13 Stunden elektronische Musik: Das Line-up bei Red Bull Midsummer kreiert 20. Juni 2026 von 10.00 bis 23.00 Uhr auf der Galopprennbahn Freudenau einen Spannungsbogen, der sich über den Tag entwickelt und immer wieder Highlights für dich bereithält. Von warmen Beats beim Picknick-Brunch über treibende Afternoon‑Slots bis zu Peak‑Time‑Momenten bei Sonnenuntergang. Angeführt von DJ‑Star FISHER bringt das Red Bull Midsummer Line-up globale Headliner, gefragte Club-Acts und starke Local Heroes auf die Stage.

01 Star-DJ FISHER führt das illustre Line-up in Wien an

FISHER © Red Bull Content Pool Marten Hørger © Red Bull Content Pool Maruwa © Red Bull Content Pool Max Styler © Red Bull Content Pool Mike Momburg © Red Bull Content Pool Red Groove System © Red Bull Content Pool Roya © Red Bull Content Pool Vivienna © Red Bull Content Pool

Um dich in Stimmung zu bringen und die Vorfreude auf die Party zu steigern, stellen wir dir hier unsere Headliner vor. Ready? Play!

02 FISHER

FISHER bringt Peaktime Energy zu Red Bull Midsummer! © Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

Der 39-jährige Australier ist für seinen wilden Humor und seine energiegeladenen DJ-Sets bekannt und zählt heute zu den gefragtesten Acts der Szene. Bei Red Bull Midsummer bringt er seine unverwechselbare Energie nach Wien. Sein Durchbruchshit "Losing It“ brachte ihm 2019 die erste GRAMMY-Nominierung ein und verzeichnet inzwischen über 500 Millionen Streams – damit zählt der Track zu den größten Dance-Hits des Jahrzehnts.

2025 war für ihn ein Ausnahmejahr, geprägt von starken Releases und der Rückkehr zum OUT 2 LUNCH Festival in seiner Heimatstadt. Dazu kamen Platz sieben im DJ Mag Ranking der besten DJs weltweit sowie zwei ausverkaufte Headline-Shows im Moscone Center in San Francisco – das größte Solo-Dance-Event der Stadtgeschichte. Und 2026 legt er nach: Seine neue Single "Rain“ erreichte schon Platz eins der ARIA Top 50 Club Charts.

03 Marten Hørger

Der deutsche DJ und Produzent Marten Hørger zählt zu den prägendsten Namen der internationalen House- und Bass-House-Szene. Mit seinem markanten Sound, der Einflüsse aus House, Techno und Bass Music kombiniert, hat er sich weltweit einen Namen gemacht.

Sein Sound wird von DJ Mag als „The Future“ bezeichnet – ein Ansatz, der ihm Kollaborationen mit Artists wie David Guetta, Dillon Francis oder Tchami eingebracht hat. Gleichzeitig spiegelt sich sein Erfolg in Zahlen wider: Über 100 Millionen Streams und regelmäßige Platzierungen unter den Top 50 der einflussreichsten elektronischen Artists laut 1001Tracklists.

2022 wurde er von Beatport zum erfolgreichsten Bass-House-Act aller Zeiten gekürt, ein Jahr später folgte die Auszeichnung als „National Breakthrough Act“ durch das Faze Magazin. Parallel dazu spielt Marten Hørger weltweit ausverkaufte Clubtouren und steht regelmäßig auf den Mainstages von Festivals wie Tomorrowland, EDC oder Glastonbury.

Auch aktuell bleibt er eine feste Größe im globalen Club- und Festivalgeschehen – mit einem Sound, der internationale Dancefloors prägt und sich konstant weiterentwickelt.

04 Maruwa

Die in Frankfurt lebende DJ Maruwa steht für einen besonderen Sound. Mit Sets, die treibende Rhythmen mit warmen, atmosphärischen Elementen kombinieren, bewegt sie sich zwischen 90er-Rave-Ästhetik und moderner Clubkultur. Bei Red Bull Midsummer bringt sie genau diese vielschichtige Energie nach Wien.

Ihr Stil ist geprägt von Einflüssen der späten 90er- und frühen 2000er-Jahre, die sie mit einem zeitgemäßen Ansatz neu interpretiert. Mit Releases auf Labels wie Steel City Dance Discs und X-Kalay sowie Remixes für Artists wie Dusky, Skream oder Catz ’n Dogz hat sie sich international in der Szene einen Namen gemacht.

Ihre Sets führen sie regelmäßig auf renommierte Bühnen und in prägende Clubs – von langen Openings im Fabric in London bis zu Sunrise-Slots im Robert Johnson oder Festivalauftritten wie beim Pitch Festival. Auch aktuell entwickelt sie ihren Sound kontinuierlich weiter und zählt zu den spannendsten Acts einer neuen Generation von DJs, die Clubkultur neu interpretieren und emotional aufladen.

05 Max Styler

Der aus Kalifornien stammende DJ und Produzent Max Styler zählt zu den aktuell prägendsten Acts der globalen Dance-Szene. Mit einem Sound, der mühelos zwischen Underground-Credibility und Mainstage-Energie balanciert, hat er sich in den letzten Jahren an die Spitze einer neuen Generation elektronischer Künstler gespielt.

Sein internationaler Durchbruch gelang mit einer Serie von Releases, die regelmäßig die Spitze der Beatport-Charts erreichten. Allein 2024 landeten mehrere Tracks auf Platz eins, während er sich gleichzeitig als einer der meistverkauften Tech-House-Artists weltweit positionierte.

2025 folgte der nächste große Schritt: Styler wurde zum meistgespielten Producer weltweit auf 1001Tracklists gekürt und avancierte zu einem der erfolgreichsten Artists auf Beatport – mit weiteren Nummer-1-Hits und dem Launch seines eigenen Labels Nu Moda.

Auch 2026 setzt sich sein Aufstieg fort: Mit einem Beatport-#1-Hit, internationalen Tourstopps und Auftritten bei Festivals wie Tomorrowland und Coachella zählt Max Styler heute zu den gefragtesten Acts der globalen Clubszene.

06 Mike Momburg

Der in Köln lebende DJ und Produzent Mike Momburg hat sich mit seinem Sound einen festen Platz in der europäischen House-Szene erspielt. Mit Sets, die zwischen Hard- und Progressive-House wechseln und den rohen Puls der 90er mit moderner Präzision verbinden, steht er für einen Stil, der gleichermaßen treibend wie emotional ist.

Sein Sound ist geprägt von Rhythmus, Momentum und einer klaren Verbindung zur Tanzfläche – eine Mischung aus Intensität und Wärme, die ihm zunehmend Aufmerksamkeit in der Szene verschafft hat. Seit seinem Durchbruch 2018 baut er seine Präsenz kontinuierlich aus und ist heute auf Club- und Eventbühnen in ganz Europa zu hören.

Neben seiner Arbeit als DJ ist Momburg das Mastermind hinter SOUND SOUND, einer Plattform, die etablierte und aufstrebende Artists zusammenbringt und für einen modernen, groove-getriebenen House-Sound steht. Parallel dazu erweitert er sein musikalisches Spektrum im Projekt 909 RACING TEAM mit Releases wie der „Nightmare EP“ oder „APEX ANTHEMS VOL. 2“.

07 Red Groove System

Das Wiener DJ-Kollektiv Red Groove System steht für einen Sound, der sich zwischen House, Disco und elektronischer Clubkultur bewegt und dabei bewusst auf Groove, Atmosphäre und musikalischen Flow setzt. Bei Red Bull Midsummer eröffnen sie mit dem „Beats & Brunch“ den längsten Tag des Jahres und liefern den Soundtrack für den entspannten Start in den Festivaltag.

Im Fokus ihrer Sets steht weniger der schnelle Höhepunkt als vielmehr das Gefühl für Timing und Dynamik. Mit warmen Grooves, starken Basslines und einem feinen Gespür für Stimmungen schaffen sie Räume, in denen sich Musik organisch entfalten kann – immer nah an der Crowd und gleichzeitig mit klarem musikalischem Konzept.

Als Teil der Wiener Szene stehen Red Groove System für eine neue Generation von Kollektiven, die Clubkultur nicht nur über Nacht definieren, sondern bewusst in unterschiedliche Tagesmomente übersetzen. Genau diese Offenheit macht sie zum perfekten Auftakt für Red Bull Midsummer.

08 Roya

Das dänische Duo ROYA zählt zu den spannendsten neuen Acts an der Schnittstelle von elektronischer Musik und modernem Dance-Pop. Mit ihrem Style haben sie sich in kurzer Zeit international eine treue Fanbase erspielt.

Ihr Durchbruch gelang innerhalb kürzester Zeit: Mit über 90 Millionen Streams und einer globalen Community von mehr als drei Millionen Followern zählen sie zu den am schnellsten wachsenden Acts der Szene. Ihre Tracks entstehen oft intuitiv und entwickeln sich aus spontanen Ideen zu eigenständigen, genreübergreifenden Kompositionen.

Auch live sorgt ROYA mit ausverkauften Touren in Europa und Australien sowie kreativen Kampagnen, die ihre Fans aktiv einbinden, für Aufmerksamkeit. Ihre Single „Just Talk“ wurde bereits vor Release viral und unterstreicht ihren Anspruch, emotionale Themen mit moderner Clubkultur zu verbinden.

2026 setzen sie ihren internationalen Weg fort: Mit neuen Releases, globalen Touren und einem Sound, der sich konstant weiterentwickelt und immer stärker zwischen Pop und elektronischer Szene vermittelt.

09 Vivienna

Die 25-jährige DJ Vivienna zählt zu den spannendsten Acts der Wiener Clubszene. Geboren in Köln und geprägt von ihren persischen Wurzeln, verbindet sie musikalisches Feingefühl mit technischer Präzision und einem ausgeprägten Gespür für Energie auf dem Dancefloor.

Ihre Sets sind geprägt von Dynamik und Abwechslung: Mit einem tiefen Verständnis für Musiktheorie und dem Einsatz von bis zu vier Decks überwindet sie Genre-Grenzen und erschafft damit ihren eigenständigen Stil – groovig und treibend gleichermaßen.

Seit ihrem Umzug nach Wien hat sie sich in der lokalen Szene rasch einen sehr guten Ruf erarbeitet und ist regelmäßig in einigen der angesagtesten Clubs der Stadt zu hören. Ihre Fähigkeit, Spannung aufzubauen und die Crowd mitzunehmen, macht sie zu einer festen Größe für lange, intensive Clubnächte.

10 Red Bull Midsummer als globale Party

Red Bull Midsummer findet in sieben Städten auf der ganzen Welt statt. © Bleron Llugiqi/Red Bull Content Pool

Über 28 Stunden hinweg spielen einige der besten DJs der Welt ihre besten Tunes – und machen Red Bull Midsummer zur ersten weltweit synchronisierten Party überhaupt. Alle sind eingeladen, Teil dieses besonderen Events zu werden.

Das Beste an Red Bull Midsummer ist, dass es sich zwar um ein internationales Event handelt, aber dennoch dem Sound und den Einflüssen der jeweiligen Stadt Tribut zollt. Von New York bis Tokio, von Mumbai bis Wien, von Berlin bis London und Los Angeles - jedes Event wird in enger Zusammenarbeit mit lokalen Koryphäen aus der Szene kuratiert, um die beste Soundqualität zu gewährleisten, während die "Party der Sonne" über unseren Planeten zieht.