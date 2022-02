Urban Mountainbiking-Action pur: Alle Infos zu Red Bull Cerro Abajo

in Valparaíso in Chile. Beide Events finden im Februar 2022 statt und beide siehst du in kompletter Länge auf Red Bull TV. Wir liefern dir alle Infos zu den beiden Urban-Mountainbiking-Spektakel der Superlative!

Urban MTB: Alles, was du über Downhill-Rennen in der … Du glaubst, Downhill ist nur etwas für …

Beide Events werden von Red Bull TV live gestreamt. Red Bull Monserrate Cerro Abajo hat mittlerweile bereits stattgefunden und das spektakuläre Replay in voller Länge findest du im Player unten. Red Bull Valparaíso Cerro Abajo erleben wir dann live am Sonntag, dem 27. Februar 2022.

Die Strecke am Monserrate ist 2,4 Kilometer lang, womit wir es mit dem längsten Urban-Downhill-Track der Welt zu tun haben. Mit ganzen 27 Hindernissen finden sich darauf auch unzählige Highlights wie etwa die Jumps "La Iglesia" und "La Estrella", eine Passage durch einen Tunnel und ein Air-Gap über die Drehkreuze am Fuße des Berges.

