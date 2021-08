Gustl Auinger im Interview: Ist Pedro Acosta der neue Marc Marquez?

gibt er seine Erfahrung an die künftigen Champions weiter, die im Rahmen der Motorrad-WM in Österreich zweimal am Red Bull Ring an den Start gehen werden. Sein Tipp für den neuen Superstar Pedro Acosta: keine Rennklasse überspringen! Sein Tipp für alle anderen Rookies: Stürze sind die schlechteste Möglichkeit, um rennfahrerische Grenzen zu definieren.

Sein großes Talent habe ich erst in diesem Jahr wirklich gesehen, beim sensationellen Start in die heurige Saison. Aber schon im vergangenen Jahr hat er mich mit seiner Art beeindruckt, wie er an den Motorsport herangeht. Wie er den Red Bull MotoGP™ Rookies Cup dominiert hat, habe ich ihn gefragt “Wie machst du das?” Und er hat geantwortet: „Ich gewinne das Rennen schon vor dem Start!“

Pedro Acosta ist 17 Jahre alt, hat den Red Bull MotoGP™ Rookies Cup überlegen gewonnen, führt überlegen in der Moto3 und es ist nicht ausgeschlossen, dass er schon nächstes Jahr in der MotoGP fährt. Was würdest du dazu sagen?

