Red Bull Paper Wings: Zwei österreichische Überflieger im Global Final

ist die Idee so einfach wie genial: Kein Treibstoff und keine Motoren. Die Teilnehmer müssen lediglich ein einfaches A4-Blatt Papier so weit, so lang oder so kunstvoll wie möglich durch die Luft segeln lassen. Die nationalen Gewinner aus über 60 Ländern werden dann in drei Kategorien zum Red Bull Paper Wings-Finale in den Hangar-7 am 13. und 14. Mai 2022 in Salzburg eingeladen, wo schließlich die Champions 2022 gekürt werden. Auch zwei Österreicher haben nach dem nationalen Finale im Unipark Nonntal in Salzburg die Chance auf den ganz großen Coup.

Die Sieger der nationalen Qualiflyer in Graz, Wien, Kufstein und Salzburg kämpften im großen Österreich Final am 6. April im Unipark Nonntal um den Einzug ins World Final. In der Kategorie „Longest Distance“ setzte sich der Oberösterreicher Johannes Stadlmayr mit dem weitesten Flug von 25,7 Metern vor der starken Konkurrenz durch. Der 22-jährige Sport-und Geographie-Student konnte an seiner Heimuniversität das Ticket für das World Final im Mai lösen. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das Österreich-Finale gewinne. Es war ein sehr spannender Wettkampf, die Kollegen haben es mir wirklich schwer gemacht“, freut sich der aus Roitham am Traunfall stammende über seinen Sieg in Salzburg.

