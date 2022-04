Red Bull pLANet one: Austrian Force im Fokus

In dieser Reihe präsentieren wir euch die besten und bekanntesten Esport-Teams aus Österreich, die bei Red Bull pLANet one im Mai anzutreffen sind.

Auch wenn er sich zuletzt seiner Doktorarbeit in technischer Physik verschrieben hat, so ganz kann Manuel Kleinbichler seine Passion nicht loslassen. Der 28-Jährige verantwortet die Rocket-League-Abteilung bei der heimischen Esports-Organisation Austrian Force . „Wie es der Zufall wollte,“ sagt er uns im Gespräch.

„2016 beschwerte sich ein Studienkollege lauthals über den Lernstoff und schlug vor, dass wir die Pause mit Rocket League bei ihm zuhause füllen könnten. Das Spielkonzept hat mir sofort gefallen und obwohl mein Freund schon 150 Stunden gespielt hatte, konnte ich ihn nach 2, 3 Tagen bereits im 1v1 besiegen.“

Für „Manuel2142“ ist Rocket League nicht einfach nur ein Arcade-Spiel, als Amateur-Fußballer fiel ihm schnell auf, dass sich gewisse Taktiken tatsächlich vom Rasen auf den Bildschirm übertragen ließen. „Im Spielerischen und im Mindset ist es eigentlich dasselbe. In der Verteidigung tackelst du den Stürmer, damit der nächste Verteidiger dann den Ball gewinnen kann. Und je mehr Druck man in Rocket League aufbaut, umso leichter haben es dann die eigenen Kollegen.“

Vom Schüler zum Meister

Zwei Jahre und hunderte Spielstunden später nahm Kleinbichler mit zwei deutschen Freunden an einem DACH-weiten Rocket-League-Turnier teil, bei dem er erstmals einem Team von Austrian Force gegenüberstand. „Wir haben das Match gewonnen, aber ich traf zum erstem Mal Österreicher, die auf demselben Niveau spielten wie ich.“ Aus sportlichen Konkurrenten wurden kurzerhand Freunde und wenig später spielte Manuel2142 erstmals im Namen von Austrian Force. „Wir gewannen die Red Bull pLANet One und nachdem mich alle bei AF so herzlich aufnahmen, wusste ich, dass ich hierbleiben will.“

Traum eines jeden Esportlers: Vor der jubelnden Menge zu spielen © Ulrich Aydt

Heute ist Kleinbichler bei Austrian Force, um jüngeren Spielern seine Erfahrung weiterzugeben, denn neben seinem Beruf bleibt nicht mehr die Zeit, für „den vollen Grind“, wie er sagt. Der Aufbau der sogenannten „Academy“ war ein großer Bestandteil seiner Rolle in der Organisation. Jungen Spielern versucht er darüber den Einstieg in die Szene zu ermöglichen, ihnen Zugang zum Netzwerk zu verschaffen und Coaches an die Seite zu stellen. „Ich hoffe, dass die nachkommenden Spieler es auf jeden Fall weiterbringen, als ich es geschafft hätte.“

Kampf um die Krone

Regional konnte Austrian Force bereits zahlreiche Erfolge in Rocket League einfahren, auch wenn Umbrüche im Lineup die Arbeit etwas erschwerten. Aktuell spielt man in Division 2 der Nitro League und möchte darüber auch hoch hinaus. Auf jeden Fall will man die heimische Krone behalten, wie Manuel2142 erklärt. „Unser Ziel ist es, das beste Österreichische Team zu werden. Rein neutral betrachtet ist TTW eine Spur stärker, aber am Ende entscheidet der Punktestand, nicht das Bauchgefühl. Und bei Red Bull pLANet one sind wir bereit, den nächsten Sieg gegen TTW einzufahren.“

Nicht nur aufgrund seiner persönlichen Erfahrung denkt Kleinbichler immer gern an die kommende Red Bull pLANet One. „Es ist von der Inszenierung her das spannendste, was es in Österreich gibt. Die Mischung aus Stage und Community ist ein einzigartiges Gefühl, wenn man dort einmal gespielt hat, vergisst man das nie wieder.“