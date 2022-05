Red Bull pLANet one: ENDLICH wieder LAN!

48h lang wurde Wien zum bebenden Zentrum der österreichischen Gaming-Community als bei Red Bull pLANet one zum vierten Mal CS:GO, LoL, Rocket League und Teamfight Tactics gezockt wurde. Knapp 300 Spielerinnen und Spieler reisten aus allen Bundesländern an, um die vierte Ausgabe von Red Bull pLANet one zu zelebrieren.

48h lang wurde Wien zum bebenden Zentrum der österreichischen Gaming-Community als bei Red Bull pLANet one zum vierten Mal CS:GO, LoL, Rocket League und Teamfight Tactics gezockt wurde. Knapp 300 Spielerinnen und Spieler reisten aus allen Bundesländern an, um die vierte Ausgabe von Red Bull pLANet one zu zelebrieren.

48h lang wurde Wien zum bebenden Zentrum der österreichischen Gaming-Community als bei Red Bull pLANet one zum vierten Mal CS:GO, LoL, Rocket League und Teamfight Tactics gezockt wurde. Knapp 300 Spielerinnen und Spieler reisten aus allen Bundesländern an, um die vierte Ausgabe von Red Bull pLANet one zu zelebrieren.