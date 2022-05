Red Bull pLANet one: Wooky eSports im Fokus

Red Bull pLANet one Endlich wieder LAN: Red Bull pLANet one kehrt …

Das größte Aushängeschild von Wooky eSports sieht Stephan in der eigenen Counter-Strike-Mannschaft, dem es gelungen ist, eine kleine Fanbase in der deutschsprachigen Szene aufzubauen. Nicht zuletzt dank seiner kultigen Videos, in denen der Lehrer gegnerischen Mannschaften vor entscheidenden Spielen den Fehdehandschuh hinwirft.

Das größte Aushängeschild von Wooky eSports sieht Stephan in der eigenen Counter-Strike-Mannschaft, dem es gelungen ist, eine kleine Fanbase in der deutschsprachigen Szene aufzubauen. Nicht zuletzt dank seiner kultigen Videos, in denen der Lehrer gegnerischen Mannschaften vor entscheidenden Spielen den Fehdehandschuh hinwirft.

Das größte Aushängeschild von Wooky eSports sieht Stephan in der eigenen Counter-Strike-Mannschaft, dem es gelungen ist, eine kleine Fanbase in der deutschsprachigen Szene aufzubauen. Nicht zuletzt dank seiner kultigen Videos, in denen der Lehrer gegnerischen Mannschaften vor entscheidenden Spielen den Fehdehandschuh hinwirft.