Das war die Premiere des Red Bull pLANet oneline

12 Stunden Livestream aus der Panzerhalle Salzburg

überzeugten bei ihren Live-Kommentaren zu den Duellen in League of Legends, Teamfight Tactics, CS:GO, Valorant, Rocket League, FIFA 21 oder PUBG mit ihrem Know-how in den jeweiligen Games und den punktgenauen Analysen.

Zwölf Stunden lang wurde gespielt, gelacht und eine gute Zeit verbracht. Veni war nach dem Event absolut zufrieden mit Red Bull pLANet oneline: „Mit dem Online Battle Pass hat Red Bull das LAN-Feeling richtig genial in ein Online-Gaming-Event transferiert!“

Diese Highlights aus dem Stream, solltet ihr euch nochmal ansehen!

Eine legendäre Among Us Runde

Veni vs. Eni in Mundoball

Fliegende Fische in Overcooked 2

Veni & Eni in RoundUp Matches

Die persönlichen Highlights der Hosts Becci, Eni und Veni

Mit Veni und Eni gemeinsam die Zuseher durch die 12 Stunden zu bringen war ein Fest. Mein persönliches Highlight war das Among Us Spiel auch das RoundUp System war richtig gut durchdacht.

Es war einfach insane, es hat so viel Spaß gemacht. Mein persönliches Highlight war, als ich auf Twitter später sah, wie sich einer der AMD Gaming PC Gewinner gefreut hat. Ich freu mich auf mehr Red Bull Events, denn Gaming verbindet und bringt die Leute zusammen.

Veni vs. Eni

Dass so ein Online-Event stattfinden kann, finde ich stark. Das Host Trio hat super funktioniert und es war schön, dass ich mitmachen durfte. Die 12 Stunden gingen so schnell vorbei.

Alle Highlights zum Nachlesen und Ansehen