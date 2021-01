Diese Preise winken dir bei Red Bull pLANet oneline

ist das erste heimische Gaming- und Esport-Highlight des Jahres. Spieler aus ganz Österreich messen sich beim Online-Bewerb in einer Vielzahl an Kategorien und kämpfen dabei nicht nur um den Platz an der Sonne, sondern um hochwertige Sach- und Geldpreise. Gespielt werden Rocket League, League of Legends, FIFA 21, CS:GO, PUBG, TFT und Valorant.

Die Preise im Überblick

Je stärker ihr beim Turnier performt und je vielseitiger ihr seid, umso höher steigt ihr in den LEVELS. Spielt euch an die Spitze, um die seltensten und begehrtesten Items abzuräumen. In der Gesamtwertung gibt es für die beste Teamleistung obendrauf noch insgesamt 3.000€ Teambonus. Wie viele Stufen könnt ihr freischalten?

Spielen, Leveln, Gewinnen