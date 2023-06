Red Bull Raufgänger 2023: Mit 58.104 Höhenmeter zum Sieg

Gjermund Eide Bratberg: Wenn man es so betrachtet, ist das schon eine verdammt große Zahl. Aber ich hatte damals mein persönliches Projekt am Start, dass ich jedes Skigebiet in den Alpen besuchen und dort mit den Tourenski hochgehen will. Ich war mit meinem Van unterwegs, habe dort alles gehabt, vom Schlafsack bis zum Camping-Kocher. Das hat sich mit Red Bull Raufgänger überschnitten. Aber in diesen Tagen habe ich außer Schlafen, Tourengehen, Essen und die nächste Tour planen nicht viel anderes gemacht. Ich war im Höhenmeter-Tunnel, sozusagen.