Red Bull Reshuffle: Diese Pros sind dabei

Am 15. August 2026 wird Wien zur Bühne der internationalen Fortnite-Elite. Beim Red Bull Reshuffle treten 40 Top-Pros im Austria Center Vienna gegeneinander an, im actionreichen Reload-Modus und mit einem Twist, der das Turnier einzigartig macht: Die Duos werden nach jeder Runde neu zusammengewürfelt. Wer am Ende gewinnt, hat nicht einfach nur den besten Partner, sondern beweist, dass er mit jedem funktioniert. Wir zeigen dir, welche Pros schon feststehen.

01 Das ist Red Bull Reshuffle

Red Bull Reshuffle ist ein komplett neues Fortnite-Konzept und feiert am 15. August 2026 seine Premiere in Wien, zum ersten Mal überhaupt findet ein Event dieser Größenordnung in Österreich statt. Für einen Tag wird das Austria Center Vienna zur internationalen Bühne der Fortnite-Elite : 40 Top-Pros aus aller Welt treffen aufeinander, von Weltklasse-Spielern über bekannte Gesichter der Szene bis zu absoluten Fan-Favorites ist alles dabei. Das Turnier ist rein Invite-only, mitspielen kannst du also nicht, dafür aber live miterleben, wie sich die Besten der Besten duellieren.

2 Min Red Bull Reshuffle: Die Fortnite-Elite in Wien Red Bull Reshuffle vereint 40 Top-Pros im Reload-Modus mit einem Twist und macht Wien für einen Tag zum globalen Hotspot der Competitive-Fortnite-Szene.

Gespielt wird im Reload-Modus, der für permanente Action sorgt: schnelle Respawns, ständige Fights, kein Camping und kein langes Warten zwischen den Gefechten. Der eigentliche Twist des Events liegt aber im Format selbst. Angetreten wird in Duos, doch nach jeder Runde werden sämtliche Teams neu gemischt, daher auch der Name Reshuffle. Wer am Ende ganz oben stehen will, kann sich also nicht auf einen eingespielten Partner verlassen, sondern muss mit wechselnder Besetzung funktionieren, fremde Spielstile in Sekunden lesen und auch unter Druck sauber kommunizieren. Am Ende des Tages zählt nur eine Person: der Reshuffle-Champion. Als zusätzliches Element bestimmen die Fans in jeder Runde außerdem ein Wiiings Team per Voting, wie genau die Abstimmung funktioniert, wird erst kurz vor dem Event bekanntgegeben.

Amar © Red Bull

Verfolgen kannst du das Turnier sowohl über einen deutschsprachigen als auch über einen englischsprachigen Livestream. Als Caster wird niemand geringeres als Amar "Amar" Al Naimi vom Event berichten, zudem wird es bei AussieAntics eine Watchparty geben.

02 MrSavage

MrSavage © Red Bull

Martin „MrSavage" Foss Andersen aus Norwegen gehört zu den wenigen Pros, die schon von Beginn an im kompetitiven Fortnite dabei sind. 2019 stand er beim Fortnite World Cup sowohl im Solo- als auch im Duo-Bewerb an der Seite von Benjyfishy auf der Bühne, seitdem hat er zahlreiche FNCS-Grand-Finals bestritten. Aktuell spielt er für XSET.EU und hat über die Jahre mehr als 600.000 US-Dollar Preisgeld eingespielt.

Das Original Red Bull Red Bull Energy Drink Mehr erfahren

Erst 2025 sicherte er sich beim Global Championship einen neunten Platz und damit einen Anteil an 45.000 US-Dollar. Auch abseits des Wettkampfs ist MrSavage eine feste Größe der Szene: Erst kürzlich bekam er als einer der wenigen Pros seinen eigenen Skin in der Fortnite Icon Series.

03 Mongraal

Mongraal © Red Bull

Kyle „Mongraal" Jackson aus England ist ein echtes Fortnite-Urgestein, obwohl er selbst erst 21 Jahre alt ist. Schon mit 13 wurde er 2018 von Team Secret unter Vertrag genommen, ein Jahr später wechselte er zu FaZe Clan. Mongraal gilt als einer der Pioniere des schnellen Build-Edit-Spielstils, der das kompetitive Fortnite bis heute prägt. Seinen einzigen FNCS-Titel holte er sich 2020 in der Chapter-2-Season-4-Grand-Final.

Mittlerweile tritt er für Red Bull eSports an. Mit rund sieben Millionen Followern auf Twitch und über 5,7 Millionen YouTube-Abonnenten zählt er außerdem zu den reichweitenstärksten Content Creators der gesamten Szene, folgerichtig bekam auch er 2026 seinen eigenen Skin in der Fortnite Icon Series.

04 Vadeal

Vadeal © Red Bull

Alexander „Vadeal" Schlik ist einer der bekanntesten deutschen Fortnite-Profis und spielt für Wave Esports. Seit seinem Einstieg ins kompetitive Fortnite 2020 stand er bereits drei Mal in Folge in einer FNCS-Grand-Final. Bekannt wurde er auch für seinen unbedingten Willen: Bei einem FNCS-Qualifier spielte er sich trotz einer fortschreitenden Bindehautentzündung ins Turnier und überzeugte damit selbst hartgesottene Fans.

Bei den EarlyGame Awards zugunsten von Laureus Sport for Good wurde er als Esports Player of the Year nominiert, in einem einzigen Jahr sammelte er dabei über 229.000 US-Dollar Preisgeld. Für das deutschsprachige Publikum beim Reshuffle dürfte er einer der Namen sein, für die man extra anreist.

05 Vic0

Vic0 © Red Bull

Taylor-Petrik „vic0" Gatschelhofer aus Österreich ist mit gerade einmal 19 Jahren schon einer der gefragtesten Spieler Europas und tritt für BIG an. Sein Durchbruch gelang ihm 2023 mit dem Sieg beim Red Bull Contested, mittlerweile hat er zwei FNCS-Grand-Finals gewonnen.

Den vorläufigen Höhepunkt seiner jungen Karriere lieferte er erst im Mai 2026: Gemeinsam mit seinem BIG-Partner Malibuca gewann er den FNCS Major 1 Summit in Düsseldorf und lieferte dabei über das gesamte Wochenende den höchsten Schaden aller Teilnehmer ab. Mit dem Titel qualifizierte sich das Duo direkt für die Global Championship. Insgesamt hat vic0 bereits über 679.000 US-Dollar Preisgeld verdient. Beim Reshuffle spielt der Österreicher praktisch vor Heimpublikum, für die Fans in Wien ein echtes Highlight.

06 Malibuca

Malibuca © Red Bull

Danila „Malibuca" Iakovenko kommt aus Russland, lebt mittlerweile in Belgrad und zählt zu den konstantesten Top-Spielern der Welt. Seit Februar 2026 spielt er fest für BIG und bildet dort ein dauerhaftes Duo mit vic0, eine bewusste strategische Entscheidung der Organisation, um beide Spieler eng zusammen auf internationale Erfolge vorzubereiten. Das hat sich sofort ausgezahlt: Beim FNCS Major 1 Summit in Düsseldorf 2026 holten sich Malibuca und vic0 gemeinsam den Titel.

Insgesamt hat Malibuca in seiner Karriere bereits über 1,1 Millionen US-Dollar Preisgeld gesammelt, seinen ersten FNCS-Titel im Solo-Duo-Format sicherte er sich bereits 2024. Beim Reshuffle trifft er nun wieder auf seinen BIG-Partner vic0, allerdings mit dem Twist, dass die beiden nicht in jeder Runde zusammenspielen werden.

07 Die weiteren bestätigten Pros

Neben den fünf Top-Namen hat Red Bull bereits eine ganze Reihe weiterer Pros bestätigt, die das internationale Feld noch breiter aufstellen. Darunter sind etablierte FNCS-Champions mit Millionen-Preisgeldern ebenso wie junge Talente , die sich gerade erst einen Namen machen, und gleich zwei weitere Spieler aus dem deutschsprachigen Raum. Das zeigt, dass Red Bull Reshuffle keine reine Show für die ganz großen Namen ist, sondern die gesamte Bandbreite der Fortnite-Weltspitze abbildet, von Routiniers mit jahrelanger Erfahrung bis zu Newcomern, die zum ersten Mal auf einer großen internationalen Bühne stehen:

Asa: Österreicher, aktuell für den FOKUS Clan aktiv und damit neben vic0 ein weiteres heimisches Gesicht im Teilnehmerfeld.

NoahReyli: Schweizer, gilt als einer der mechanisch stärksten Fighter der europäischen Szene.

CringeFN: Schweizer mit deutschen Wurzeln, spielt für XP42 Esports und stand bereits sechs Mal in einer FNCS-Grand-Final.

Swizzy: Russisch-serbischer Spieler für HavoK by Vitality, viermaliger FNCS-Champion in zwei unterschiedlichen Regionen.

Tayson: Slowene und einer der erfolgreichsten Spieler der Fortnite-Geschichte, fünf FNCS-Titel und über 1,2 Millionen US-Dollar Preisgeld.

Jxness: Brasilianer und einer der jüngsten Namen im gesamten Teilnehmerfeld.

MariusCOW: Däne, spielt für Gentle Mates und gehört zu den konstantesten Talenten Europas.

Merstach: Lette, wurde 2025 gemeinsam mit Queasy und SwizzY FNCS-Weltmeister und zählt zu den stärksten Fraggern Europas.

Japko: Pole, spielt für Geekay Esports und war Teil einer der meistgesehenen FNCS-Übertragungen überhaupt.

Juu: Deutscher, tritt für den FOKUS CLAN an und ist damit neben Vadeal der zweite deutsche Name im Feld.

Panzer: Russe, ebenfalls bei Geekay Esports und regelmäßig in europäischen Top-Turnieren vertreten.

Podasai: Franzose, spielte zuletzt für Gentle Mates und zählt zu den bekannteren Gesichtern der französischen Szene.

The Feloz: Brasilianer und Stammgast bei internationalen FNCS-Turnieren.

Vanyak3kk: Ukrainer, spielt für Gentle Mates und feierte mit SwizzY bereits einen gemeinsamen FNCS-Titel.

Velofps: Brite mit belgischen Wurzeln, spielt für XP42 Esports und gehört zu den jüngsten Talenten im Teilnehmerfeld.

08 Tickets und Infos: Sei live dabei!

Tickets für den Red Bull Reshuffle am 15. August 2026 im Austria Center Vienna gibt es online. Ab 16 Jahren kannst du dir dein Ticket eigenständig sichern, zwischen 12 und 16 Jahren ist der Einlass nur in Begleitung einer volljährigen Person möglich, unter 12 Jahren gibt es keinen Einlass. Das Event wird sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch gestreamt.