Matthias Walkner: Platz 3 bei den Red Bull Romaniacs – mit der Dakar-KTM 😱

Schwer, behäbig und eigentlich viel zu breit. Die Rede ist natürlich nicht von Matthias Walkner, sondern von seinem Dienstfahrzeug bei den Red Bull Romaniacs. Der Salzburger war mit seiner Dakar-KTM 450 Rally erstmals am Start des härtestes Mehrtages-Rennen im Hard-Enduro-Kalender – und hat damit einmal mehr bewiesen, was für ein großartiger Fahrer er ist. 🤩 Hiasi Walkner schafft in der Bronze-Klasse 2 Tagessiege trotz "Bike-Handicaps" an 4 Wertungstagen und Platz 3 im Gesamtklassement.

Schwer, behäbig und eigentlich viel zu breit. Die Rede ist natürlich nicht von Matthias Walkner, sondern von seinem Dienstfahrzeug bei den Red Bull Romaniacs. Der Salzburger war mit seiner Dakar-KTM 450 Rally erstmals am Start des härtestes Mehrtages-Rennen im Hard-Enduro-Kalender – und hat damit einmal mehr bewiesen, was für ein großartiger Fahrer er ist. 🤩 Hiasi Walkner schafft in der Bronze-Klasse 2 Tagessiege trotz "Bike-Handicaps" an 4 Wertungstagen und Platz 3 im Gesamtklassement.

Schwer, behäbig und eigentlich viel zu breit. Die Rede ist natürlich nicht von Matthias Walkner, sondern von seinem Dienstfahrzeug bei den Red Bull Romaniacs. Der Salzburger war mit seiner Dakar-KTM 450 Rally erstmals am Start des härtestes Mehrtages-Rennen im Hard-Enduro-Kalender – und hat damit einmal mehr bewiesen, was für ein großartiger Fahrer er ist. 🤩 Hiasi Walkner schafft in der Bronze-Klasse 2 Tagessiege trotz "Bike-Handicaps" an 4 Wertungstagen und Platz 3 im Gesamtklassement.