eAcademy: Die große Chance für FIFA Talente

Du bist stark in FIFA 22 und FIFA Ultimate Team, beherrscht taktisches Feingefühl und das Siegergen? Dann pack diese Gelegenheit, wie es sie nur selten gibt. Erneut haben die Roten Bullen aus Salzburg ein Leiberl zu vergeben, das genau dir passen könnte.

Live on Stream

Mit der eAcademy werden die besten Gamer, Frauen wie Männer, eingeladen, zum Esport-Team des Vereins dazuzustoßen. In einer zweitägigen Online-Qualifikation werden zunächst unter allen Angemeldeten die besten acht Spieler ermittelt. Diese Partien werden auf dem offiziellen Twitch Channel des FCRBS übertragen. Danach rücken die Top 8 in das Hauptevent vor und dürfen im Finale um das heißbegehrte Trikot fighten.

