Ein einzigartiges und noch nie dagewesenes Ereignis steht bevor: Red Bull Show 100. Die neu formierte Supergroup AUT of ORDA wird in einem bemerkenswerten Wettlauf gegen die Zeit ihre allererste gemeinsame Show in nur 100 Stunden von Grund auf organisieren und dann live auf der Bühne vor Tausenden Menschen performen.

01 Wer?

Wer von AUT of ORDA bis jetzt noch nichts gehört hat, kann sich auf eine neue Zusammensetzung des Musikproduzenten Daniel Fellner sowie den Austropop-Künstlern Christopher Seiler und Paul Pizzera freuen.

Während der Vorbereitungen von Red Bull Show 100 wird die Band auf eine beeindruckende Art und Weise ihre Kreativität, Professionalität und Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Gewöhnlich hat eine Band Monate der Vorbereitung und Planung sowie ein großes Team zur Verfügung für eine derartige Performance. Red Bull Show 100 kommt aber mit der Herausforderung von einem 100 Stunden Zeitfenster.

Die Band, die Bühnenshow, die Setliste, die Performer, das Equipment, die Lichteffekte und vieles mehr – all diese Komponenten werden innerhalb der 100 Stunden in einem Camp in der Marx Halle in Wien organisiert und aufeinander abgestimmt, um eben diese außergewöhnliche Live-Premiere zu garantieren.

Ö3 spricht jetzt schon von einer künstlerischen, logistischen und emotionalen Tour de Force, die die Mitglieder von AUT of ORDA erwartet.

02 Wann?

Der Countdown beginnt am 17. Oktober 2023. Die Show folgt nach 100 Stunden, am 21. Oktober 2023 in der ehrwürdigen Marx Halle in Wien.

03 Was?

Red Bull Show 100 bietet nicht nur die Gelegenheit, Zeuge oder Zeugin einer einzigartigen musikalischen Darbietung zu werden, sondern gewährt auch einen spannenden und einzigartigen Einblick in den kreativen Prozess hinter den Kulissen. In den 100 Stunden werden die Künstler, von Kameras im Camp begleitet, möglicherweise an ihre Grenzen stoßen, was wir zu sehen bekommen: Leidenschaft, Innovation und Teamarbeit, Challenges aus der österreichischen Musikszene.

