Österreich hat einen neuen Red Bull Solo Q Champion

3:1 lautete das Endergebnis im BO5 des Finales gegen seinen Kontrahenten Anonymouss, den er zunächst mit Tryndamere, später zwei Mal mit Mordekaiser in die Knie zwang. Gegen Tahm Kench gab der spätere Sieger ein Match ab, doch im letzten 1v1 konnte er sich an den Tank anpassen und ihn um Haaresbreite besiegen. Diese erforderte Flexibilität im Spielstil macht laut Louis die Besonderheit von Red Bull Solo Q aus, schnelle Spiele und keine festgelegte Meta.

Zum zweiten Mal fand im Messezentrum Salzburg das LEVEL UP Gaming Festival statt, bei dem auch das Finale von Red Bull Solo Q ausgetragen wurde. Mit vor Ort war auch LoL-Aficionado Veni, der die Matches von der Seitenlinie beobachtete. Gezwungenermaßen – hatte er doch in seinem Qualifikationsversuch ausgerechnet gegen Louis antreten müssen.

Auch Veni trat beim Qualifier in Salzburg an

Road to New York