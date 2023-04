Red Bull Solo Q: Crowno beherrscht die Heulende Schlucht

vier starke Titelanwärter auf dem Spielfeld, um die heimische Krone an sich zu reißen. Wie zuvor in den Qualifikationsturnieren, ging es im

in Wien ausgetragen. Unter den knapp 100 Besuchern vor Ort waren auch zahlreiche bekannte Gesichter aus der heimischen Creator-Szene. So etwa Tiktoker Christensen, der das Finale live castete, aber natürlich ließen sich auch

Schon beim Eröffnungsspiel des Tages ging es heiß her! Auch wenn Crowno 0:1 in Rückstand ging, konnte er sich souverän mit 3:1 durchsetzen und ins Finale einziehen. Da kann man auch mal kurz dancen! 🕺

Schon beim Eröffnungsspiel des Tages ging es heiß her! Auch wenn Crowno 0:1 in Rückstand ging, konnte er sich souverän mit 3:1 durchsetzen und ins Finale einziehen. Da kann man auch mal kurz dancen! 🕺

Schon beim Eröffnungsspiel des Tages ging es heiß her! Auch wenn Crowno 0:1 in Rückstand ging, konnte er sich souverän mit 3:1 durchsetzen und ins Finale einziehen. Da kann man auch mal kurz dancen! 🕺

Beim zweiten BO5 an diesem Nachmittag trafen Sky und Ghosti aufeinander. Ähnliche Geschichte wie beim Semifinal Nummer 1: Sky geht in Führung. Doch der Gewinner sitzt mit Ghosti auf der anderen Seite. Schlussendlich war es einfach der starke Volibear-Pick, der das Game entschied.

Beim zweiten BO5 an diesem Nachmittag trafen Sky und Ghosti aufeinander. Ähnliche Geschichte wie beim Semifinal Nummer 1: Sky geht in Führung. Doch der Gewinner sitzt mit Ghosti auf der anderen Seite. Schlussendlich war es einfach der starke Volibear-Pick, der das Game entschied.

Beim zweiten BO5 an diesem Nachmittag trafen Sky und Ghosti aufeinander. Ähnliche Geschichte wie beim Semifinal Nummer 1: Sky geht in Führung. Doch der Gewinner sitzt mit Ghosti auf der anderen Seite. Schlussendlich war es einfach der starke Volibear-Pick, der das Game entschied.