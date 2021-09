Red Bull Solo Q geht in die nächste Runde!

Die eindrucksvollsten Solo-Kills in League of Legends

Bei diesen beiden Qualifikationstagen messen sich alle angemeldeten League of Legens Spieler im 1 gegen 1 K.O-System. Sollte es also nicht gleich beim ersten Versuch klappen hat jeder Spieler noch einmal die Chance sich für die entscheidenden Runden zu qualifizieren.

