Red Bull Solo Q: Tipps von Christensen

anzutreten. Was diesen Bewerb besonders macht und welche Strategien euch zum Sieg führen können, erklärt LOL-Experte Christensen im Interview, der in Salzburg erneut die Casterrolle einnimmt.

Einzug ins globale Finale in New York

Natürlich fließt deine gesamte Erfahrung aus League of Legends in das direkte Duell, aber es geht eben nicht um Dinge wie Farm Effizienz. Viel mehr hat man auf das eigene Positioning zu achten, Spacing und darauf, das gegnerische Movement zu kontrollieren.

